Nba risultati | LeBron rilancia i Lakers | Wade stende i Warriors

Nba 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la tripla doppia, ...

Risultati Nba – Thompson trascina Golden State contro Charlotte - Lakers ko a Memphis : sorridono Houston e Phila : Golden State non lascia scampo a Charlotte e torna al successo dopo il ko con Houston, vittoriosa a sua volta su Atlanta. Niente da fare per i Lakers, sconfitti da Memphis Golden State torna alla vittoria, lo fa in maniera schiacciante sul parquet di Charlotte. Klay Thompson guida i compagni al successo, mettendo a referto ventisei punti, accompagnati anche da due rimbalzi e cinque assist. Buona la prestazione anche di DeMarcus Cousins, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

Nba - risultati della notte : Gallinari ko da ex - Belinelli perde a New York - male Toronto : Denver Nuggets-L.A. Clippers 123-96 Tutte le partite da qui a fine stagione contano tanto per Danilo Gallinari e i suoi Clippers, a caccia di un posto ai playoff dopo averli mancati lo scorso anno. ...