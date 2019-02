NBA | Nè Houston nè Torino | l' obiettivo di Royce White è il titolo MMA

Risultati NBA – Thompson trascina Golden State contro Charlotte - Lakers ko a Memphis : sorridono Houston e Phila : Golden State non lascia scampo a Charlotte e torna al successo dopo il ko con Houston, vittoriosa a sua volta su Atlanta. Niente da fare per i Lakers, sconfitti da Memphis Golden State torna alla vittoria, lo fa in maniera schiacciante sul parquet di Charlotte. Klay Thompson guida i compagni al successo, mettendo a referto ventisei punti, accompagnati anche da due rimbalzi e cinque assist. Buona la prestazione anche di DeMarcus Cousins, ...

Risultati NBA del 24 febbraio : vincono Portland e Houston - cadono Lakers e Thunder : Ricca notte per il campionato Nba, con 12 partite giocate tra Eastern e Western Conference. Il match di apertura del weekend Nba si è disputato a Philadelphia, dove i 76ers ospitavano i Portland Trail Blazers. L'assenza di Joel Embiid ha condizionato la gara al punto che i padroni di casa non hanno retto il confronto sotto canestro contro Jusuf Nurkic, che ha guidato Portland alla vittoria con 24 punti e 10 rimbalzi. Altro grande assente della ...

NBA : Houston stende Golden State anche senza Harden - Lakers ko a New Orleans : Una prova di forza e un campanello d'allarme. Sensazionale impresa di Houston che, senza James Harden , piega Golden State 118-112 alla Oracle Arena nel segno di Paul e Gordon . Brutto passo falso, ...

Risultati NBA : Lakers e Celtics sconfitti - Houston senza Harden batte gli Warriors : Risultati NBA, Antetokounmpo ed i suoi Bucks proseguono nel cammino intrapreso, frena invece Golden State Risultati NBA, notte dalle mille emozioni quella appena conclusasi negli USA. Tante big sono scese in campo, alcune delle quali sono cadute in maniera inopinata. E’ il caso ad esempio di LeBron James ed i suoi Lakers, sconfitti dai Pelicans privi di Anthony Davis 115-128. Randle fa valere la regola dell’ex con 24 punti, a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA - Golden State-Houston 112-118 : i Rockets vincono in casa Warriors anche senza Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 112-118 Se c'è una costante della stagione dei Golden State Warriors, sono le sconfitte interne contro le grandi squadre da playoff. I campioni in carica hanno ...

NBA - LeBron James firma la rimonta contro Houston : ROMA - L' NBA torna in campo dopo l' All -Star Weekend con la super sfida tra LeBron James e James Harden . Il Re trascina alla rimonta i Los Angeles Lakers , che battono 111-106 gli Houston Rockets . ...

NBA - LeBron James suona la carica - Brandon Ingram risponde : Houston va ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Houston Rockets 111-106 James Harden commette tre falli nei primi otto minuti del primo quarto dove viene limitato a 6 punti: i Lakers però non ne approfittano, segnano solo 22 ...

NBA - James Harden fa 31 in fila - ma non basta a Houston : vince Minnesota : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 121-111 Questa volta James Harden quota 30 l'ha superata grazie a uno dei suoi marchi di fabbrica, quei tanto contestati , e al tempo stesso invidiati, giochi da ...

Risultati NBA : George domina Portland - Minnesota batte Clippers - Harden trascina Houston : Risultati NBA, notte ricca di eventi negli States, con tante gare molto interessanti ai fini della corsa playoff Risultati NBA, piatto molto ricco nella notte americana. Una delle gare più attese è stata quella che ha visto faccia a faccia Harden e Doncic, due dei migliori interpreti della stagione. L’ha spuntata Houston 120-104, con 31 punti per il suo diamante con la barba, 21 e tripla doppia sfiorata per lo sloveno. Pistons ...

NBA : Russell Wesbrook nella storia - OKC rimonta Houston : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 112-117 Una partita diverse dalle altre, dal fascino e dalla bellezza fuori dal comune. Una sfida da record, vinta in rimonta , e che rimonta, dai Thunder grazie ...

Mercato NBA – Iman Shumpert agli Houston Rockets : trade a 3 con Cavs e Kings : trade a 3 squadre nella notte fra Rockets, Cavs e Kings: Shumpert si trasferisce a Houston insieme a Stauskas e Baldwin, Bucks e una scelta al secondo giro a Sacramento, a Cleveland vanno Knight e Chriss Manca sempre meno tempo allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono completare i propri scambi in vista del finale di stagione. Nella notte, gli Houston Rockets hanno piazzato un ...

Risultati NBA – Golden State asfalta San Antonio - Houston sorride con Harden : Bucks a valanga su Washington : I Warriors non danno scampo agli Spurs, solo nove punti per Belinelli in 25 minuti in campo. Il Barba fa felice Houston, mentre Antetokounmpo domina Washington La vetta della Western Conference continua a rimanere saldamente in mano a Golden State, che non lascia scampo nemmeno a San Antonio. I Warriors vincono 141-102, asfaltando letteralmente gli Spurs alla Oracle Arena, ammaliata dalle giocate di Curry e Durant. Il top scorer però è ...

Risultati NBA – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...