NBA – Infortunio Marvin Bagley III | problema al ginocchio per il rokiee dei Kings

NBA - infortunio al ginocchio per Marvin Bagley III : si teme un lungo stop : L'ottimo momento dei Sacramento Kings potrebbe subire una brusca frenata. E non ci riferiamo solamente alla sconfitta casalinga per mano dei Milwaukee Bucks, ma al grave infortunio subito da Marvin ...

NBA – Infortunio Boban Marjanovic : sospiro di sollievo per i Sixers - ecco i tempi di recupero : sospiro di sollievo in casa Sixers dopo l’Infortunio subito da Boban Marjanovic nella sfida contro i Pelicans: gli esami strumentali non hanno rilevato alcuna gravità, il giocatore potrebbe tornare fra una settimana Emergenza nello spot di 5 per i Philadephia 76ers. Dopo l’Infortunio al ginocchio di Joel Embiid, riscontrato dopo l’All-Star Game, anche il nuovo arrivo Boban Marjanovic si è infortunato nella recente partita ...

NBA – Infortunio Joel Embiid : problema al ginocchio per il centro dei Sixers - ecco i tempi di recupero : Joel Embiid fermo per Infortunio: il centro dei Sixers costretto a stare fuori per un problema al ginocchio sinistro La pausa per l’All-Star Game porta con sé una brutta notizia per i tifosi dei Sixers. Joel Embiid si è procurato un problema al ginocchio sinistro che lo terrà a riposo per almeno una settimana, prima di essere rivalutato dallo staff medico dei Sixers. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto non ha comunque ...

NBA - Zion Williamson e l'incredibile infortunio al ginocchio : le reazioni della Lega : Con la NBA ferma per quattro giorni dopo l'All-Star Game, le attenZioni di tutti gli appassionati di pallacanestro statunitensi e non erano rivolte alla sfida tra Duke e North Carolina. Molto più di ...

NBA - guai e polemiche per Philadelphia : Embiid gioca l'All Star Game e poi si ferma per infortunio : Un anno fa, la ripresa dopo la pausa per l'All Star Weekend coincise con i migliori due mesi dei Philadelphia 76ers dai tempi di Allen Iverson. Il merito fu anche degli innesti di Marco Belinelli ed ...

Infortunio Anthony Davis - All-Star Game NBA a rischio! Al suo posto potrebbe rientrare Doncic : Infortunio alla spalla per Anthony Davis durante il match contro OKC: la sua presenza all’All-Star Game NBA 2019 sarebbe a rischio. Doncic possibile sostituto L’All-Star Game NBA 2019 rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più attesi, quell’Anthony Davis che, dopo la trade saltata con i Lakers, avrebbe potuto far coppia per una sera con LeBron James. Nella sfida della notte contro gli Oklahoma City Thunder però, il ...

NBA – Raptors - infortunio Fred VanVleet : diagnosi e tempi di recupero : Problema al pollice della mano sinistra per Fred VanVleet: i Toronto Raptors corrono ai ripari firmando Jeremy Lin Brutte notizie per i tifosi dei Toronto Raptors. Fred VanVleet si è infortunato nella sfida della notte contro i Brooklyn Nets. Il cestista canadese si è procurato un problema al pollice della mano sinistra che lo costringerà ad indossare un tutore per almeno 3 settimane, prima di essere rivalutato dallo staff medico della ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

NBA – Wizards - John Wall svela : “infortunio? Ho giocato troppo sopra il dolore - Dio vuole che adesso mi fermi” : John Wall ha parlato per la prima volta dell’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori 12 mesi: il playmaker degli Wizards ha spiegato di aver giocato troppo sopra il dolore e di averne pagato le conseguenze Nei giorni scorsi la notizia dell’infortunio di John Wall ha scioccato i tifosi degli Wizards. Fuori da diverso tempo per un problema al tallone, Wall è venuto a conoscenza della completa rottura del tendine ...

NBA - Danilo Gallinari : 'L'infortunio? Non ho una data certa - spero di rientrare a breve' : Come sta Danilo Gallinari, dopo che il problema alla schiena lo ha costretto a uscire contro Golden State e a saltare le ultime sette gare? "Sto meglio, sto migliorando giorno per giorno, vediamo un ...

NBA - gli aggiornamenti sull'infortunio di LeBron James : salta anche Phoenix : LOS ANGELES - Procede il recupero di LeBron James e migliorano le condizioni del n° 23 dei Los Angeles Lakers , ma ancora non c'è certezza su quando potrà tornare in campo. Per la prima volta nell'...

NBA - l’infortunio di Anthony Davis è meno grave del previsto : Anthony Davis non dovrà star fuori a lungo, per fortuna dei Pelicans che già profilavano uno stop di oltre un mese per il centro Sollievo in casa Pelicans per quanto concerne le condizioni di Anthony Davis, punta di diamante di New Orleans. Il cestista infatti è alle prese con un infortunio che in un primo momento sembrava doverlo tenere lontano dal parquet per oltre un mese, ulteriori esami hanno però scongiurato tale ipotesi e nel giro ...

LeBron James non torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

NBA – Infortunio Oladipo - cede il ginocchio : negli occhi dei tifosi Pacers un Paul George 2.0 [VIDEO] : Brutto Infortunio per Victor Oladipo nella sfida tra Indiana Pacers e Toronto Raptors: la stella di Indianapolis scivola e si fa male al ginocchio, si teme un lungo stop Grande paura sul parquet del Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Victor Oladipo, nel tentativo di fermare Siakam lanciato a canestro, è scivolato, procurandosi un Infortunio al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma dalla franchigia filtra ...