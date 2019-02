NBA | il folle tiro di Wade che batte gli Warriors sulla sirena VIDEO

Mercato NBA - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

NBA – LaVar Ball - ci risiamo! La richiesta economica per filmare un torneo di LaMelo è folle [FOTO] : LaVar Ball continua a far parlare di sè: l’istrionico patriarca della famiglia Ball ha chiesto 3500$ ai media per filmare il figlio LaMelo nel torneo Big Baller Beatdown Da un po’ di tempo a questa parte, LaVar Ball aveva tenuto a freno la lingua. Il padre di Lonzo Ball, playmaker dei Los Angeles Lakers, si era tenuto fuori da eventuali situazioni riguardanti gli ambiti a lui più cari: esaltare il talento dei propri figli, ...

NBA - tutti i record della folle e divertente sfida tra Spurs e Thunder : Da dove conviene cominciare per descrivere una sfida del genere? Dalla fine, dai 301 punti combinati tra le due squadre, che rappresentano il massimo raccolto come somma totale non solo in questa ...

NBA - Wizards-Suns - partita folle e da record! Vince Washington dopo 3 OT : Washington Wizards-Phoenix Suns 149-146 3OT In un'ipotetica scala d'interesse che va da zero a dieci, in una notte NBA che offriva stimoli in ognuna delle sue gare, il testa a testa tra Washington e ...