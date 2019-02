NBA | il clutch shot di LeBron James contro i Pelicans | su un piede da 3 punti arretrando

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) NBA,ha chiuso la gara vinta dai suoi Los Angeles LakersAnthony Davis ed iNBA, i Los Angeles Lakers hanno vinto sul parquet di casadi quello che potrebbe essere il rinforzo estivo, Anthony Davis. 119-125 il risultato finale, grazie anche ad una super giocata diche ha di fatto chiuso l’ina pochi secondi dal termine. Il fenomeno dei Lakers ha tentato di colpire in penetrazione e vistosi chiuso ha arretrato sino all’angolo piazzando una tripla su una gamba davvero incredibile. Guardare per credere, ecco il video.from the corner!#LakeShow (: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/h5TfOmNKyf— Los Angeles Lakers (@Lakers) 28 febbraio 2019L'articolo NBA, ildi: su unda 3VIDEO ...