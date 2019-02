NBA | Golden State sulla sirena Super Belinelli | non basta Gallinari

NBA - Dwyane Wade segna sulla sirena : Golden State perde allo scadere a Miami : Miami Heat-Golden State Warriors 126-125 La stava cercando ormai da tempo e alla fine ci ha messo lo zampino anche un po' la sorte. Dwyane Wade andava da settimane a caccia della partita in cui ...

NBA : Houston stende Golden State anche senza Harden - Lakers ko a New Orleans : Una prova di forza e un campanello d'allarme. Sensazionale impresa di Houston che, senza James Harden , piega Golden State 118-112 alla Oracle Arena nel segno di Paul e Gordon . Brutto passo falso, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA - successi preziosi per Los Angeles Lakers - Philadelphia - Milwaukee e Golden State : Riprende il campionato Nba dopo la pausa in occasione della settimana dell'Nba All-Star Game 2019 tenutosi a Charlotte. Quasi tutte le squadre candidate al titolo di quest'anno sono tornate sul parquet questa notte stessa: le leader delle due Conference, ovvero Milwaukee Bucks a est e Golden State Warriors a Ovest, erano impegnate rispettivamente contro i Boston Celtics di Kyrie Irving e i Sacramento Kings di Buddy Hield. Il big match della ...

NBA - LeBron batte Harden - Curry salva Golden State : TORINO - Nella notte NBA LeBron James guida alla rimonta dal -17 i Los Angeles Lakers contro gli Houston Rockets di James Harden . Steph Curry salva i Golden State Warriors e con 10 triple firma la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

NBA – Golden State Warriors : se Kevin Durant dà l’addio si punta forte su Antetokounmpo : In caso di addio di Kevin Durant, i Golden State Warriors sono molto interessati a Giannis Antetokounmpo Durante l’All-Star Game NBA di Charlotte, i fan dell’NBA si sono accorti di un certo feeling tra Steph Curry e Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha scelto il playmaker degli Warriors come primo membro del suo team e i due si sono esibiti in diverse giocate combinate che hanno fatto sgranare gli occhi a tutti gli ...

NBA - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...