NBA | Dwyane Wade | ' Il mio canestro come quello di Kobe | un momento da ricordare'

NBA - Dwyane Wade segna sulla sirena : Golden State perde allo scadere a Miami : Miami Heat- Golden State Warriors 126-125 La stava cercando ormai da tempo e alla fine ci ha messo lo zampino anche un po' la sorte. Dwyane Wade andava da settimane a caccia della partita in cui ...

NBA : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

NBA - Dwyane Wade dice addio alla sua Chicago : 'Una città diversa da tutto il resto' : Se si pensa al campo e alle imprese sul parquet nell'unica complicata stagione in carriera con la maglia dei Bulls, Dwyane Wade sarebbe passato quasi inosservato nell'ultima partita giocata alla ...

NBA – Dwyane Wade chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh : secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

NBA - Bradley Beal rende omaggio a Dwyane Wade : 'Una leggenda - indosso il 3 per lui' : Conta poco che nella sfida tra i suoi Wizards e gli Heat Bradley Beal sia stato il miglior giocatore in assoluto, come testimoniato da un tabellino che legge 33 punti, 9 rimbalzi e 7 assist: a fine ...