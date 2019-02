NBA | bomba di mercato | i Pelicans vogliono un giocatore dell’Olimpia Milano

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) NBA, i New Orleanshanno messo gli occhi su un cestista dell’Olimpia: novità diarrivano dagli Usa NBA, il ben noto esperto didi Espn Adrian Wojnarowski, ha aperto stamane con una notizia che interesserà molto agli appassionati di basket italiano. Sì perchè a quanto pare, New Orleans sarebbe interessata a Dairis Bertans, guardia dell’Olimpiache sta tirando col 54% da tre punti, elemento che ha fatto sobbalzare sulla sedia i dirigenti dei. Dopo aver visto l’impatto del fratello Bertans sugli Spurs, New Orleans vorrebbe replicare con Dairis, la trattativa è iniziata.L'articolo NBA,di: iundell’OlimpiaSPORTFAIR.