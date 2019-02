Nazionale della Sardegna | debutto il 19 marzo | 50 i convocati | out Barella e Sirigu

Giornata InterNazionale della Medicina Omeopatica : consulti gratuiti in 600 studi medici - odontoiatrici e veterinari in tutta italia : In occasione della Giornata Internazionale della medicina Omeopatica, mercoledì 10 aprile, l’Associazione Medica italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale, gli studi medici, odontoiatrici e veterinari che aderiranno all’iniziativa offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di corretti stili di vita, educare alla ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing interNazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Sequestrata costuzione abusiva nel Parco Nazionale della Sila : I militari della stazione Carabinieri forestali Parco di Lorica e Cotronei unitamente agli agenti della Polizia provinciale di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, hanno sequestrato un manufatto in cemento realizzato abusivamente in localita’ “Frassineto” di San Giovanni in Fiore. Il controllo e le attività investigative eseguite dai militari dell’Arma e dai poliziotti provinciali, hanno evidenziato che la struttura era stata ...

XXV Maratona InterNazionale di Roma : Acea title sponsor della corsa più attesa dell’anno : La XXV Maratona Internazionale di Roma, in programma il 7 aprile 2019, si arricchisce di un partner prestigioso, Acea, che

La libertà di informazione in Internet sembra avviata ad un processo radicale di revisione in nome della sicurezza e della sovranità Nazionale : La tecnologia informatica in questi ultimi trent’anni ha portato il livello della comunicazione ad un grado di efficienza molto elevato sia nei tempi di trasmissione, un fatto ovunque accada lo si conosce in tempo quasi reale, sia nella capacità di raggiungere qualsiasi parte del pianeta rendendo tutti partecipi di tutto. È proprio in questo villaggio globale senza confini dove vale il principio della libera circolazione ...

Ecco Monza Danza : concorso interNazionale e galà con le stelle della Scala : Il concorso internazionale "Monza Danza" torna per il terzo anno consecutivo il 2 e 3 marzo al Teatro Manzoni. Già oltre centoventi i giovani ballerini attesi, domenica galà con i primi ballerini ...

Boxe – Torneo InterNazionale di Strandja : Italia nona nel medagliere della 70ª edizione : Strandja International Boxig Tournament: nono posto per l’Italia nel medagliere della 70ª edizione L’Asics Arena di Sofia ha ospitato la 70esima edizione del Torneo Internazionale di Strandja, cui hanno preso parte 360 Boxer (240 uomini e 120 donne) in rappresentanza di 43 paesi. Tredici gli azzuri iscritti a questa kermesse, 4 uomini e 9 donne. Il bilancio finale della della spedizione azzurra in terra bulgara è di un oro ...

Giornata InterNazionale della Giustizia Sociale : tutela della persona : In occasione della Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, oggi 20 febbraio, interviene con una nota il Coordinamento Nazionale Docenti Lucca

IL MUSEO Nazionale della SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA PRESENTA LA MOSTRA "DREAM BEASTS" DELL'ARTISTA OLANDESE THEO JANSEN : Il MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA e DELLA TECNOLOGIA, che valorizza in modo permanente l'opera di Leonardo, è naturalmente uno dei più qualificati interpreti del suo pensiero e ha dunque saputo ...

Maturità 2019 - tracce della prima simulazione Nazionale “approvate” dagli studenti. Così l’esame fa meno paura : La prima simulazione ufficiale dello scritto di italiano sembra rassicurare i maturandi. La maggior parte si è detta piacevolmente sorpresa dalle tracce proposte dal Miur. Si replica il 26 marzo. prima, però, il test più duro: il secondo scritto. Dopo tanta teoria finalmente un po' di pratica. La maturità 2019 inizia a prendere forma concreta, rassicurando, in parte, gli studenti. Molte le novità introdotte ...

Il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti - ecco la seconda tappa : La seconda tappa del tour ideato per celebrare per il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti si svolgerà a Silvi Marina, parteciperaano il presidente LND Cosimo Sibilia e quello del CR Abruzzo Daniele Ortolano, a fare da cornice all’evento sarà il Centro di Formazione LND “Ughetto Di Febo”. Nel mattino spazio anche al workshop “calcio Dilettanti e Media”, organizzato da USSI in collaborazione con ...

Chiamparino annuncia : dimezzati i costi della tratta Nazionale della Tav : "Il vicepresidente della Regione Auvergne- Rhone Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione europea ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. In questo modo si dimezzerebbe il costo della tratta nazionale da 1,7 miliardi a 850 milioni e si abbasserebbe di un ulteriore ...

