Nardi e Ballard dispersi | elicottero sul Nanga Parbat

Nanga Parbat : nessun contatto da oltre 48 ore degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard : Sono ore di preoccupazione queste, perché da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Daniele Nardi e di Tom Ballard: i due alpinisti sono impegnati, da settimane, in un’impresa difficilissima, e cioè la salita invernale del Nanga Parbat, di 8125 m, dallo Sperone Mummary, in Pakistan. L’ultimo messaggio, riguardanti le notizie dei due giovani che è arrivato tramite il satellitare di Nardi, risale a domenica, poco prima del tramonto: Daniele ...

