Napoli-Juventus | tutto quello che c' è da sapere

Serie A - Derby Lazio-Roma e big match Napoli-Juventus : le quote di William Hill per la 26ª Giornata : if, device.desktop, , == true, { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, "div-gpt-ad-1478700462569-0",; //googletag.pubads, ,.refresh, [gptAdSlots['native']],; },; } else { jQuery, "#div-...

In campo la 26a giornata di Serie A tra derby capitolino e Napoli-Juventus : le quote di William Hill : Venerdì si parte con l’anticipo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, pressati da Milan e Roma, hanno bisogno di punti per difendere il terzo posto dopo il rocambolesco pareggio di Firenze. A giudicare dalle quote sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sembrerebbe che i ragazzi di Spalletti siano pronti alla rivincita, con il segno 1 offerto a 1.78, contro il 3.60 associato alle X e il 5.25 in caso di successo ...

Serie A – Derby Lazio-Roma e big match Napoli-Juventus : le quote di William Hill per la 26ª Giornata : Ventiseiesima Giornata di Serie A con due big match: il Derby della Capitale fra Lazio e Roma e la sfida scudetto Napoli-Juventus. Le quote di William Hill In campo la 26a Giornata di Serie A tra Derby capitolino e Napoli-Juventus: le quote di William Hill Doppio big match in programma: Lazio favorita a 2.50 sulla Roma (2.87); nel match con la Vecchia Signora (3.20) pronostici a favore dei partenopei (2.40) Di nuovo in campo con le ...

Napoli - Allan : «Vogliamo interrompere la serie positiva della Juventus» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli - " È una settimana un po' particolare, più per la gente che per noi. ...

Arbitri Serie A 26 giornata - le designazioni : Napoli-Juventus a Rocchi : Arbitri Serie A 26 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 26 giornata, le designazioni: Napoli-Juventus ...

Napoli-Juventus - sospiro di sollievo per Allegri : Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo : Il giocatore portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, fugando dunque i dubbi sulla sua presenza in campo contro il Napoli Buone notizie per la Juventus in vista del big match di campionato domenica contro il Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto solo un programma differenziato per il problema alla caviglia sinistra, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo fa sapere il club bianconero. Questa la nota ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Stasera Radio Napolista per Napoli-Juventus : Su Radio Shamal Appuntamento questa Stasera alle 20.30 con Radio Napolista a Radio Shamal (www.Radioshamal.it). Si parlerà ovviamente di Napoli-Juventus che resta una partita diversa anche se i punti di distacco in classifica sono tanto: tredici. In studio: Mario Colella, Massimiliano Gallo, Giuseppe Parente. Regia di Giulio Romolo. Per intervenire, chiamare lo 08119728290. L'articolo Stasera Radio Napolista per Napoli-Juventus sembra essere il ...

Napoli-Juventus - mossa a sorpresa in attacco : Allegri spiazza tutti? : NAPOLI JUVENTUS- Mancano poco più di due giorni alla sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus. Massimiliano Allegri, come noto, potrebbe rinunciare a Cristiano Ronaldo, il quale non sembrerebbe esser al meglio dopo una botta alla caviglia rimediata nel match contro il Bologna. Ecco perchè il tecnico bianconero potrebbe decidere di lasciare il giocatore […] More

Serie A : Napoli-Juventus a Rocchi - Mazzoleni il fischietto del derby : L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì sera alla Sardegna Arena con la gara tra Cagliari e Inter che vedrà impegnato Banti. 24 ...

Serie A - Napoli-Juventus a Rocchi. La Penna fischierà Torino-Chievo : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata ...

Napoli-Juventus - arbitra Rocchi (smentiti i dietrologi) : La partita vinta a Torino È la designazione arbitrale che smentisce il popolo dei dietrologi. Gianluca Rocchi domenica sera arbitrerà Napoli-Juventus al San Paolo. È lo stesso arbitro di Juventus-Napoli dello scorso anno a Torino quando il Napoli vinse 1-0 con gol di Koulibaly. arbitraggio che piacque poco agli juventini anche per quella doppia ammonizione rifilata ad Asamoah e Benatia nella stessa azione. Quest’anno in campionato Rocchi ...

Napoli-Juventus - Ancelotti avverte : “Qui per battere i bianconeri” : NAPOLI JUVENTUS – Una gara che non ha bisogno di presentazioni. Una gara che non ha bisogno di particolare preparazione, perché è una partita che (quasi) si presenta e prepara da sola. Napoli-Juventus da sempre è una sfida che va oltre classifica e punti, è un duello tra nord e sud d’Italia, tra i “ricchi” […] L'articolo Napoli-Juventus, Ancelotti avverte: “Qui per battere i bianconeri” proviene da Serie ...

Napoli-Juventus - Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 : NAPOLI JUVENTUS, Allegri parla sabato – Con molta probabilità non sarà una gara che metterà in gioco lo Scudetto, come fu nella passata stagione, ma Napoli-Juventus è sempre una partita a parte. Sicuramente la sfida che sotto al Vesuvio attendono di più nel corso del campionato, sicuramente la sfida con un valore che va oltre […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 proviene da Serie A News Calcio - ...