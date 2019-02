Napoli-Juventus probabili formazioni | verdetto Ronaldo | ci sarà?

Napoli-Juventus - cresce la prevendita : 34mila biglietti venduti : Qualcosa è cambiato Qualcosa è cambiato. La decisione di questa sera dell’Osservatorio che ha dato l’ok alla vendita dei biglietti ai cittadini stranieri è un segnale positivo per la prevendita di Napoli-Juventus in programma domenica sera alle 20.30. Sono infatti certamente più di duemila gli stranieri attesi in città per assistere al match. Questa mattina, come abbiamo scritto, eravamo a circa 28mila biglietti venduti. Nella ...

Juventus - nessuna lesione per Ronaldo : ma resta in dubbio per il Napoli : Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la trasferta in casa del Napoli per un problema alla caviglia sinistra, anche se i primi esami a cui è stato sottoposto il fuoriclasse della Juventus hanno escluso ...

Napoli-Juventus - Verdi lancia la sfida : “Campionato ancora aperto!” : Napoli-Juventus – Il big match del San Paolo tra Juve e Napoli è già iniziato, tra dichiarazioni, notizie e social. L’attaccante del Napoli Simone Verdi è stato ospite dell’Università degli Studi di Salerno durante il convegno Sport ed Educazione ed ha parlato del campionato e del match contro i bianconeri. Leggi anche:Mercato Juventus, già ripagato […] More

Juventus - Ronaldo salta Napoli? «Infortunio alla caviglia - è a rischio» : Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: «Sono previsti - informa la Juventus -...

Juventus - problema alla caviglia per Ronaldo. Napoli a rischio : La Juventus rischia di doversi presentare senza Cristiano Ronaldo per la sfida al Napoli in programma domenica sera. Il portoghese infatti oggi non si è allenato insieme ai compagni, ma ha lavorato a ...

Juventus – Problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo : CR7 a rischio per il Napoli : Juventus, Cristiano Ronaldo in dubbio per la sfida contro il Napoli. Dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna, per CR7 lavoro differenziato Resta in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo domenica sera nel big match della 25esima giornata al San Paolo contro il Napoli. L’attaccante della Juventus oggi ha infatti lavorato a parte assieme a Douglas Costa. “Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per ...

Ufficiale – L’Osservatorio : «Napoli-Juventus senza limitazioni per gli stranieri» : La Questura di Napoli aveva dato il suo ok E alla fine il Viminale – attraverso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – ha sbrogliato l’intricata matassa. E ha autorizzato la vendita dei biglietti ai tanti stranieri che avevano programmato il viaggio a Napoli e saranno in città per assistere domenica sera a Napoli-Juventus. Oggi si è svolta la riunione dell’Osservatorio e la Questura di Napoli ha ...

Napoli-Juventus - probabili formazioni : CR7 a rischio - out Douglas Costa : NAPOLI JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di campionato tra Napoli e Juventus, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Ancelotti si affiderà ancora una volta la 4-4-2. In porta spazio a Meret, il quale ha ben impressionato nell’ultimo match contro il Parma. Conferma anche per Malcuit […] L'articolo Napoli-Juventus, probabili formazioni: CR7 a rischio, out Douglas Costa ...

Biglietti Napoli-Juventus - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 3 marzo (ore 20.30) si giocherà Napoli-Juventus, big match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo si affronteranno la seconda e la prima della classifica: i partenopei inseguono a 13 punti di distacco e sperano di regalarsi una notte magica di fronte al proprio pubblico, la speranza è quella di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri e ricucire leggermente il gap anche ...

Juventus - Cristiano Ronaldo a rischio per il Napoli : ROMA - Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: 'Sono previsti - informa la Juventus - controlli ...

Serie A - timore per Napoli-Juventus : “niente vessilli bianconeri al San Paolo” : Serie A, Napoli e Juventus si affronteranno al San Paolo domenica sera per lo scontro al vertice della classifica Serie A, domenica sera si affronteranno Napoli e Juventus. Uno scontro al vertice tra due squadre che sono però distanti al momento in classifica. Anche se la corsa scudetto sembra difficile da riaprire, la rivalità tra le parti resta e la Questura ha acceso i fari sulla gara con lo scopo di limitare gli scontri tra diverse ...

Napoli-Juventus - allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, allerta – Da tempo a Napoli quella contro la Juventus è la sfida più sentita, in campionato, dell’anno. Talmente attesa dal popolo azzurro che spesso, negli ultimi tempi, è stata anche partita a rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico. Qualche anno fa Antonio Conte denunciò il tiro di sassi da parte di […] L'articolo Napoli-Juventus, allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri proviene da Serie A News ...

Napoli-Juventus - allerta scontri! Appello della questura : Tra i match più attesi della 26esima giornata di serie A c’è sicuramente Napoli-Juventus.Napoli-Juventus è una partita che può significare tanto in questa stagione 2018/2019. Non è in dubbio la leadership in quanto i bianconeri sono a più 13 dal Napoli. Una vittoria della squadra di Ancelotti, tuttavia, potrebbe rendere più interessante anche se di poco il prosieguo del campionato. Non va, inoltre dimenticata la forte rivalità che ...