Nanga Parbat | ricerche Nardi-Ballard | avvistata la tenda invasa dalla neve

Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat - segni di valanga intorno alla sua tenda : Ci sarebbero segni di valanga intorno alla tenda di Daniele Nardi che è stata individuata sul Nanga Parbat. «Ali Sadpara ha comunicato che è stata individuata...

Alpinisti scomparsi sul Nanga Parbat : avvistata la tenda di Nardi e Ballard : È stata individuata dall'elicottero la tenda di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat. Lo rende noto lo staff dell'alpinista italiano impegnato insieme all'inglese nel tentativo di salita ...

Nardi disperso sul Nanga Parbat - individuata la tenda invasa dalla neve : 'Ali Sadpara ha comunicato che è stata individuata dall'elicottero la tenda di campo 3 invasa dalla neve. Nell'area sono state individuate tracce di valanga sul pendio che sta ad indicare la ...

Alpinismo - ritrovata la tenda di Daniele Nardi sul Nanga Parbat. La paura : tracce di valanga : È da 3 giorni che non si sa più nulla di Daniele Nardi, l’alpinista laziale partito insieme al britannico Tom Ballard per la scalata del monte Nanga Parbat, in Pakistan. Dopo il pressing dall’Italia stamattina 3 alpinisti pakistani sono saliti a bordo di un elicottero e a campo 3 hanno la tenda dei

Alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat : avvistata la tenda - possibili segni di valanga : E’ stata individuata la tenda di Daniele Nardi e di Tom Ballard sul Nanga Parbat: dei due non si hanno notizie da domenica scorsa, secondo quanto reso su Facebook lo staff dell’Alpinista italiano. “Ali Sadpara ha comunicato che è stata individuata dall’elicottero la tenda di campo 3 invasa dalla neve. Nell’area sono state individuate tracce di valanga sul pendio che sta ad indicare la pericolosità della zona,” si legge ...

L'alpinista Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat : individuata la tenda e tracce valanghe vicino al campo : Nanga Parbat, 8.126 metri , è la nona vetta al mondo per altezza. Sono molti gli alpinisti che vi hanno perso la vita cercando di arrivare in cima, a cominciare dal britannico Albert Mummery, il ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - individuata la tenda di Nardi : i dettagli nel comunicato dello staff dell’alpinista : Alpinismo: avvistata la tenda di Nardi invasa dalla neve, nell’area segni di valanga E’ stata individuata dall’elicottero la tenda di Daniele Nardi e di Tom Ballard sul Nanga Parbat. Lo rende noto lo staff dell’alpinista italiano di cui non si hanno notizie da domenica, impegnato insieme all’inglese nel tentativo di salita invernale lungo lo Sperone Mummery. Secondo quanto comunicato dall’esperto ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - la comunicazione dell’aviazione pakistana : “nessuna traccia degli alpinisti” : Alpinismo, l’aviazione pakistana comunica di non aver trovato alcuna traccia degli alpinisti dispersi sul Nang Parbat “L’aviazione pakistana comunica che è stato effettuato un volo di ricognizione sopra lo Sperone Mummery purtroppo senza trovare tracce degli alpinisti. L’elicottero è rientrato al più vicino eliporto per fare rifornimento e torna per una seconda ricognizione a breve“. Lo rende noto lo staff ...

Nanga Parbat - sullo Sperone Mummery nessuna traccia di Daniele Nardi e Tom Ballard : I due alpinisti sono impegnati nell'ascensione invernale della "grande montagna". Gli ultimi contatti risalgono a domenica...

Alpinisti scomparsi sul Nanga Parbat : elicottero in volo - nessuna traccia di Nardi e Ballard : Senza esito la prima ricognizione sullo sperone Mummery da parte del velivolo, che nei giorni scorsi non era potuto partire a causa delle tensioni tra India e Pakistan. Dell'italiano e dell'inglese non si hanno notizie da domenica

Nanga Parbat - il primo elicottero in volo deve rientrare | Anche un "nemico" pronto a cercare Nardi : Dell'alpinista laziale e di un suo collega inglese si sono perse le tracce da domenica. Le ricerche si erano bloccate a causa delle tensioni tra Pakistan e India

Alpinismo - continuano le ricerche sul Nanga Parbat di Nardi e Ballard : decollato l’elicottero di soccorso : Lo staff di Daniele Nardi ha fatto sapere che l’elicottero di soccorso è decollato questa mattina per proseguire le ricerche “L’Ambasciatore Stefano Pontecorvo da Islamabad, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’aeronautica militare pakistana, ha confermato pochi minuti fa che l’elicottero con a bordo Ali Sadpara e due alpinisti pakistani è decollato da Skardu per il Nanga Parbat“. Lo scrive lo ...

Nardi e Ballard dispersi - elicottero sul Nanga Parbat : Le ricerche continuano. "L'Ambasciatore Stefano Pontecorvo da Islamabad, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'aeronautica militare pakistana, ha confermato pochi minuti fa che l' elicottero con a ...

Ok al volo nello spazio aereo interdetto - iniziate le ricerche di Nardi sul Nanga Parbat : Si è alzato in volo l'elicottero che sorvolerà il Nanga Parbat alla ricerca degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard . Entro le 10 dovrebbe avere terminato la prima ricognizione. Il tempo è in ...