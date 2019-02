huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Alla fine, Selene Ticchi dovrà pagare unamolto salata. Laè una militante di Forza Nuova, ed è stata condannata a pagare 9.000diper aver indossato una maglia con un riferimento antisemita durante il corteo di Predappio per ricordare la marcia su Roma, lo scorso 28 ottobre. Larappresentata una caricatura del simbolo di Disneyland, sostituito con la"Auschwitzland". A rendere nota la notizia è Patria indipendente, quindicinale dell'Anpi.La sentenza "dà ragione all'Anpi Nazionale e a tutti coloro che hanno denunciato il reato, una sentenza che rispetta le leggi vigenti, a cominciare dalla legge mancino, e rispetta la XII disposizione finale della costituzione che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", si legge sulla rivista. Miro Gori, presidente dell'associazione ...

HuffPostItalia : Multa da 9mila euro per la donna che indossò la maglietta con la scritta 'Auschwitzland' a Predappio - PascaliLuciana : RT @fanpage: Indossò la maglia Auschwitzland per deridere l'olocausto: condannata a 9mila euro di multa - natalibera : RT @HuffPostItalia: Multa da 9mila euro per la donna che indossò la maglietta con la scritta 'Auschwitzland' a Predappio -