Motocross - Mondiale MXGP 2019 : i favoriti. Herlings e Tony Cairoli si giocano l’iride - ma occhio a Tim Gajser ed a Romain Febvre : Terra, sabbia, fango: questi sono gli elementi con i quali i centauri del Motocross debbono convivere per prepararsi alla stagione 2019 che sta per cominciare. Dal 3 marzo, in Argentina, non si potrà più scherzare perché vi saranno punti in palio e ogni minimo errore potrà far pendere la bilancia in favore dell’uno o dell’altro. Un campionato molto intenso quello che ci apprestiamo a vivere, composto da 20 appuntamenti e in cui ...

Motocross - Mondiale 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre della MXGP : Nel fine settimana scatta, con il Gran Premio di Argentina, il Mondiale Motocross 2019. La MXGP entra in scena, dunque, per un campionato che metterà nuovamente di fronte il campione del mondo in carica, l’olandese Jeffrey Herlings (che sarà assente a Neuquen) al nostro Tony Cairoli. Oltre al nove volte iridato vedremo al via, per quanto riguarda i colori italiani, Alessandro Lupino, Simone Furlotti e Ivo Monticelli. Tra i protagonisti più ...

Motocross - Mondiale 2019 : come vederlo in tv e streaming. Il palinsesto completo : Il Mondiale Motocross 2019 prevede ben 19 Gran Premi, un calendario molto fitto in una stagione che si preannuncia particolarmente appassionante e intensa in cui può succedere davvero di tutto. Tony Cairoli andrà a caccia del decimo titolo iridato della sua sfavillante carriera ma il siciliano se la dovrà vedere con il fenomeno olandese Jeffrey Herlings che difenderà il titolo conquistato l’anno scorso dopo aver dominato in lungo e in ...

Motocross - Mondiale 2019 : la sete di rivincita di Tony Cairoli. Un inverno su ritmi folli per battere il fenomeno Herlings : Il sogno del decimo sigillo, la rincorsa sfrenata verso la doppia cifra, il desiderio di entrare sempre di più nella leggenda di questo sport, la pazza voglia di tornare sul tetto del Pianeta e di consacrarsi come un autentico fenomeno ineguagliabile e mitologico. Tony Cairoli è assetato di rivincita ed è pronto per vivere una stagione da protagonista, il Mondiale di Motocross scatterà in Argentina nel prossimo weekend e il siciliano parte tra i ...

Motocross - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo dei 20 GP : Finalmente ci siamo. Il Mondiale 2019 di Motocross riprende a partire dal prossimo weekend in Argentina e le emozioni della rassegna iridata, nelle due categorie MxGP ed Mx2, non mancheranno di certo. Un percorso costituito da 20 tappe e dalla Patagonia tutto avrà inizio, teatro nella scorsa stagione di un incredibile confronto tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. Il siciliano si presenta ai nastri di partenza con la voglia di riscattarsi, ...

Motocross - Internazionali d’Italia Mantova 2019 : Tony Cairoli implacabile! Successo davanti a Gajser - il fenomeno in forma verso il Mondiale : Tony Cairoli si conferma un fuoriclasse assoluto e ha vinto gli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross, il nove volte Campione del Mondo ha dettato legge anche in occasione della terza tappa a Mantova e ha così conquistato il trofeo con pieno merito. Il siciliano, che aveva già giganteggiato a Riola e a Ottobiano nelle precedenti settimane, è stato implacabile anche sul tracciato lombardo nell’ultimo appuntamento della kermesse ...

Motocross - Tony Cairoli : “Lavoro per battere Herlings - punto al decimo Mondiale. Mai pensato al ritiro” : Tony Cairoli ha iniziato la stagione alla grande vincendo le prime due gare degli Internazionali d’Italia, il nove volte Campione del Mondo di Motocross ha giganteggiato a Riola Sardo e Ottobiano, due appuntamenti importanti in vista del Mondiale. Il 33enne non si tira indietro e nell’intervista concessa a Sportmediaset.it è stato lapidario: “Ho molta fame e tanti stimoli: lavoro per battere Herlings. Non ho mai pensato al ...

Motocross - Internazionali d’Italia 2019 : Cairoli concede il bis a Ottobiano. Herlings assente rischia di saltare l’esordio mondiale : E’ un Antonio Cairoli on fire quello di questa prima parte di stagione, in preparazione all’esordio del mondiale 2019 di MxGP programmato il 3 marzo in Argentina. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, ha concesso il bis nel circuito degli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross. Dopo aver fatto terra di conquista sulla sabbia di Riola Sardo, Tony si è imposto anche ad Ottobiano, precedendo di 3″463 il francese ...