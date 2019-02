Motocross | GP Argentina 2019 | Antonio Cairoli lancia il guanto di sfida Herlings

oasport

(Di giovedì 28 febbraio 2019) E dopo una lunga attesa si ricomincia. Sarà Neuquén, città situata nell’centro-occidentale, ad essere teatro dell’esordio del Mondialedi. I centauri dello sterrato, dopo una lunga fase di preparazione tra palestra e allenamenti in sella alle proprie moto, daranno libero sfogo al proprio talento per iniziare la loro avventura. Un percorso iridato lungo, lastricato di prove difficili, composto da 20 tappe, il cui primo atto è in terra sudamericana.Nella classe regina, la MXGP,ha un sogno: il decimo titolo iridato. Ci riproverà il pilota nativo di Patti, che l’anno passato ha dovuto subire l’onta della sconfitta. Per un vincente come lui, una cosa difficile da accettare. Ed è anche per questo che Tony, negli Internazionali d’Italia, ha fatto vedere di avere tanta fame di successo. L’iride griffato da ...

SilviaCantoia : RT @OA_Sport: #Motocross #Argentina Herlings non sarà al via dell'esordio iridato in #MxGP. Il campione del mondo in carica sta recuperando… - OA_Sport : #Motocross #Argentina Herlings non sarà al via dell'esordio iridato in #MxGP. Il campione del mondo in carica sta r… -