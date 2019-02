Moto2 e Moto3 | come cambiano le qualifiche

Moto2 e Moto3 - test Jerez : passi avanti per lo Sky Racing Team VR46 : Jerez DE LA FRONTERA - In Andalusia, tre giornate di intenso lavoro per lo Sky Racing Team VR46 tra importanti passi in avanti e la conferma delle positive sensazioni raccolte la scorsa settimana ...

Motomondiale - Day-3 Test Jerez 2019 : Brad Binder il più veloce in Moto2 - Jaume Masià in Moto3 : Si sono conclusi i Test pre-stagionali 2019 riservati a Moto2 e Moto3 di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore. Moto2 Nella classifica combinata della Moto2 comanda il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in ...

Moto2 e Moto3 - test di Jerez : risultati e tempi della terza giornata : A Jerez de La Frontera è in corso la terza ed ultima giornata di test di Moto2 e Moto3. In condizioni meteo decisamente più favorevoli rispetto a ieri, i crono si sono abbassati in entrambe le ...

Moto2 e Moto3 - test di Jerez : risultati e tempi della seconda giornata : Moto2: Alex Marquez al comando, conferme per Baldassarri e Marini seconda giornata di test a Jerez De La Frontera, per i piloti della Moto2 e della Moto3. In Moto2 i team si sono dedicati soprattutto ...

Test Jerez - day-1. Moto2 - Marini il più veloce. Moto3 - Arbolino in testa. Fenati in pista : Una vera e propria rivoluzione, con cui dovranno confrontarsi anche i neo arrivati in Moto2, come il campione del Mondo Moto3 Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Bastianini, Bezzecchi e Nicolò ...

Moto2 e Moto3 - test di Jerez : risultati e tempi. Marini e Vietti subito veloci : Tempo di test per Moto2 e Moto3 , che hanno concluso due giorni di lavoro a Jerez de la Frontera . In Moto2 velocissimo Luca Marini , che nelle due giornate ha fatto segnare il primo e il secondo ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ultima giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...