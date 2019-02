Moto contro auto lungo la Tiburtina a Chieti Scalo | giovane in Rianimazione

Auto contro Moto in Piazza Concordia - centauro all'ospedale : La Spezia - Incidente Auto-moto oggi verso l'ora di pranzo in Piazza Concordia a Migliarina. A entrate in collisione un motociclista 50enne e un'Autovettura portata da un 68enne. Ferite guaribili in ...

Cade con la Moto e si schianta contro palo - 31enne muore : Un centauro 31enne è morto ieri sera all'ospedale Niguarda a Milano dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere caduto ed essere andato a sbattere contro un palo della luce mentre percorreva a bordo della sua moto via Diomede, intorno alle 20.30. Secondo quanto ricostruito dai vigili, all'altezza del civico 10, il 31enne avrebbe perso il controllo della moto scivolando sull'asfalto finendo con violenza contro il palo. Nessun ...

Bari - auto contro Moto su viale Unità d'Italia : centauro vola sul paletto della ciclabile. Rischia la paralisi : Un motociclista di 64 anni Rischia la paralisi come conseguenza dell'incidente in cui è rimasto coinvolto questa mattina. Lo scontro con un'auto lo ha fatto volare qualche metro più in là, facendolo ...

Revisione auto e Moto 2019 : costo e novità controlli - cosa cambia : Revisione auto e moto 2019: costo e novità controlli, cosa cambia Revisione auto 2019, come cambiano i parametri di valutazione cambiano le regole sulla Revisione in seguito all’ introduzione nel nostro ordinamento di quanto previsto dalla direttiva Ue 2014/45. Quindi, in arrivo maggiori tutele per i consumatori che scelgono di comprare un veicolo usato. Le novità orbitano, innanzitutto, sul nuovo certificato di Revisione, che entrerà ...

Scoglitti - Moto contro palo - morto un 17enne : Vittoria - Incidente mortale stasera sulla Vittoria-Scoglitti. Un 17enne a bordo di uno scooter è stato protagonista di un incidente autonomo a due chilometri da Scoglitti.

Incidente a Scoglitti - in Moto contro un palo : muore un 17enne : Un 17enne è morto sulla Vittoria Scoglitti in un Incidente stradale autonomo.Il giovane si è schiantato con lo scooter contro un palo. Morto sul colpo

Udine - scontro tra auto e scooter : muore 23enne - la sua Moto in fiamme : Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, nella tarda serata di lunedì un’auto si è scontrata con uno scooter a Cividale del Friuli (Udine). Nell'impatto è morto un ragazzo di 23 anni, Tommaso Michielan, che viaggiava da solo sulla due ruote. Il suo scooter ha preso fuoco dopo l’incidente.Continua a leggere

Isola dei Famosi - dramma a Mediaset : ascolti a picco anche contro l'avversario "morbido" - terreMoto in arrivo : Crollo inarrestabile per gli ascolti de L’Isola dei Famosi. La quarta puntata del reality show di Alessia Marcuzzi ha raggiunto solo 2.399.000 telespettatori, per una share del 13,8%. Che tempo che fa di Fabio Fazio ha stracciato l’Isola portando in casa Rai gli ascolti più alti con il 18.5% di shar

Otranto - si schianta contro un albero mentre fa Motocross : Samuele muore a 33 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri, nella tarda mattinata, ad Otranto, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Un giovane di 33 anni infatti, Samuele Stomeo, ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto da cross. Un passione innata per l'enduro e le due ruote quella di Samuele, che però ieri lo ha tradito. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare ...

Otranto - sbanda e si schianta contro un albero con la Moto : Samuele muore sul colpo a 33 anni : Il centauro ritrovato esanime da alcuni ciclisti di passaggio che stavano percorrendo lo stesso itinerario lungo una strada sterrata. Per lui inutili però i successivi soccorsi medici da parte del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Troppo devastante l'impatto contro l'albero che costeggiava la strada sterrata.Continua a leggere

Codice della strada - la riforma Moto elettriche in autostrada e bici contromano. Nuove norme per skate e hoverboard : Il testo in discussione in Commissione trasporti. Molte novità per i ciclisti: agli incroci avranno la precedenza e potranno parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In auto non si potrà fumare. Nuove regole anche per hoverboard, skate e monopattini

