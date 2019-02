morto Falco | il cane che salvò tre bambini a Rigopiano

Addio Falco. morto il cane-eroe che salvò i bambini nell’hotel Rigopiano : Il cane eroe di Rigopiano è Morto. Un anno dopo aver salvato Ludovica, Edoardo e Samuel, i tre bambini rimasti prigionieri nella sala biliardo dell’hotel in Abruzzo, travolto da una valanga, “Falco” è stato colpito da una mielopatia degenerativa e non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è stato Fabrizio Cataudella, il vigile del fuoco di Latina che insieme all’animale per nove anni si è occupato della ricerca ...

Rigopiano - morto Falco il cane eroe che salvò tre bambini : 'Lo abbiamo addormentato - grazie di tutto' : L'eroe a quattro zampe di Rigopiano è morto. Falco , questo il nome del pastore tedesco che salvò tre bambini dalla neve, non c'è più e ha lasciato un vuoto nella squadra dei vigili del fuoco che si ...

Antonio Montinaro : Chi è il capo scorta di Falcone morto a Capaci : Antonio Montinaro, premiato con la medaglia al valor civile nel 1992, era il capo della scorta del giudice Giovanni Falcone.

Savona. morto in un incendio Walter Cucovaz ex agente di scorta di Falcone e Borsellino : Era scampato all’attentato di Capaci. E’ Morto in un incendio Walter Cucovaz, ex agente di scorta di Falcone e Borsellino.

Savona - morto a 57 anni Walter Cucovaz. Agente nella scorta di Falcone - scampò alla strage per uno “smonto notte” : Era sopravvissuto, per pura fortuna, alla strage di Capaci. E’ morto l’ultimo dell’anno, soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l’appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l’allarme è stata una vicina che ha sentito prima l’odore del fumo che poi ha visto uscire da ...