«Morire a Napoli» | ecco la raccolta dei necrologi napoletani più bizzarri

Napoli - 28enne incinta rischia di Morire : 'Io e mia figlia salvate dai medici' : Sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia la storia riguardante la giovane Ilaria Di Domenico, giovane madre di ventotto anni. incinta al quarto mese di gravidanza, è stata salvata in extremis assieme alla sua bambina grazie al lavoro dei medici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli. La donna, infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, dopo essere stata colpita da una ...