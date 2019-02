Moody' s | per Italia crescita resta ' anemica' | Pil 2019 a +0 | 4%

Moody's indica per prima volta tra rischi Russia 'cambio regime' : Mosca, 25 feb., askanews, - L'agenzia di rating Moody's ha identificato per la prima volta, tra i rischi principali per l'economia russa a medio termine, il 'cambiamento di regime non organizzato', notando la crescente insoddisfazione dei russi rispetto al sistema politico e potenziali problemi con eventuali ...

Moody’s abbassa le stime di crescita dell’Italia per il 2019 : “Rischio elezioni anticipate” : Moody’s abbassa le stime di crescita dell’Italia per il 2019. «Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%», ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst per l’Italia di Moody’s. Quanto al rating di Moody’s sull’Italia, abbassato lo scorso ottobre, «abbiamo...

Pil - Moody’s taglia la stima di crescita per l’Italia : “Tra 0 e 0.5%”. Ma non incide sul rating : “Outlook resta stabile” : Moody’s taglia le stime di crescita per l’Italia ma per il momento il rating resta invariato. “Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%“, ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst dell’agenzia per l’Italia. Quanto al rating, abbassato lo scorso ottobre, Muehlbronner sottolinea: “Abbiamo un outlook ...

Bper - Moody's migliora outlook a positivo : L'agenzia internazionale di rating Moody's Investors Service ha rivisto al rialzo l'outlook della Banca Bper a 'positivo' da 'negativo'. Confermati il rating di lungo termine sui depositi e l'issuer ...

TIM - Moody's : dati preliminari mostrano sfide crescenti ma conti in linea. Per UBS "atto di chiarezza" : I risultati preliminari per il 2018 e il budget preliminare 2019 pubblicati da TIM "riflettono sfide crescenti, ma sono ampiamente in linea con le stime di Moody's". E' quanto spiega, in una nota, l'...

Piaggio : Moody's alza rating da B1 a Ba3 - outlook stabile. Titolo guadagna 1 - 2% in apertura : MILANO - Moody's ha alzato il rating di Piaggio da 'B1' a 'Ba3', con outlook stabile. Lo comunica la società in una nota in cui afferma che, secondo l'agenzia di...