Monitor gaming BenQ | i migliori da comprare

Monitor gaming 2K : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi spiegheremo come scegliere il miglior Monitor gaming 2K perfetto per voi. Vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente in commercio. Inoltre, analizzeremo insieme i vari aspetti e le caratteristiche leggi di più...

Gigabyte annuncia l'AORUS AD27QD - il primo Monitor da gaming tattico al mondo : Gigabyte TECHNOLOGY ha lanciato oggi il primo monitor da gaming tattico al mondo, AORUS AD27QD. Dirigendosi verso un nuovo mercato, AORUS è ben preparata e sicura che le funzionalità esclusive del monitor possano offrire ai giocatori un vantaggio tattico sui loro nemici durante il gioco. AORUS AD27QD è un monitor frameless a schermo piatto da 27 pollici. Utilizza un pannello IPS con risoluzione QHD (2560x1440, 2K) e una frequenza di ...

CES 2019 : i migliori Monitor da gaming - articolo : Il CES 2019 è stato un evento pieno di sorprese per gli utenti PC, grazie ad una serie di nuovi prodotti annunciati. Può essere problematico tenere traccia di tutto e, pertanto, abbiamo pensato di raggruppare tutti gli annunci principali in articoli dedicati. In quello che state per leggere troverete un primo sguardo ai più interessanti monitor da gaming rivelati durante lo show di quest'anno.La nostra selezione include il primo monitor da ...

AGON3 : ecco i nuovi Monitor curvi super veloci per il gaming di AOC : AOC, azienda specializzata nella produzione di monitor, aqnnuncia l'arrivo dei monitor curvi AG273QCG (Nvidia G-SYNC) e AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), display AGON di terza generazione. La serie premium di monitor di gioco AOC rinnovata e ridisegnata è disponibile a partire da gennaio 2019. Progettati per i giocatori più irriducibili, i modelli AGON 3 mantengono le feature aggiuntive dei display AGON come la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ...