Momenti di trascurabile felicità film al cinema | cast | recensione | curiosità

(Di giovedì 28 febbraio 2019)diè uno deialin uscita prossimamente nelle sale giovedì DATA marzo 2019. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEdial: scheda eGENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Daniele Luchetti: Pif, Federica Victoria Caiozzo, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo DURATA: 93 Minutidial: trama Paolo è morto in un incidente e quando arriva in paradiso la sua morte desta qualche problema e per questo gli angeli lo riportano sulla Terra. A Paolo resta ancora un’ora e trentadue minuti di vita per fare i conti con i punti salienti della sua vita. Lo yoga e l’Autan non ...

