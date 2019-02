Modena | “neonato disabile per vaccino” | il Tar impone al ministero della Salute

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Quasi mezzo milione di euro di indennizzo per “danni dovuti al vaccino esavalente”. È quanto ha deciso una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che il 20 febbraio ha condannato, per la seconda volta, ila risarcire due coniugi modenesi e il loro figlio, secondo il tribunale resonel 2004 proprio dalla terapia di immunizzazione. Il dicastero di Via Ribotta a Roma dovrà versare una seconda tranchesomma, mai corrisposta, entro 90 giorni. Una parte dei 500mila euro, erano stati già versati dopo la prima decisione del 2013.La vicenda ha inizio poco dopo il vaccino, quando il piccolo, ha appena tre mesi. Il bambino, oggi adolescente, è affetto da una cerebropatia cronica con grave ritardo nell’apprendimento, epilessia sintomatica, encefalopatia post natale e deficit visivo. Una condizione diche, secondo il giudiceprima ...

