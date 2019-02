MIUR | il Tribunale condanna il Ministero a risarcire due precari sfruttati

scuolainforma

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ildel lavoro di Roma hato ilha pagare la somma di 30.000 euro a favore di due insegnanti di scuola primaria ancorae. I giudici hanno infatti accolto le tesi degli avvocati Buonamano-Fusco e Izzo dello Studio Legale BFI. Gli avvocati in questione hanno difeso con successo i diritti delle due docenti del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.: le critiche da parte del Giudice Il Giudice del lavoro ha criticato nei confronti della sistematica violazione della legge 186/03 riguardante i docenti di religione. Si è osservato come: ‘ilnon ha ottemperato all’impegno, pur normativamente previsto, di indire un concorso ogni tre anni, poiché l’ultimo concorso è stato indetto con decreto della direzione generale del personale della scuola del 2.2.04 ‘per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili ...

