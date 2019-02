Ministro Esteri nordcoreano | Pyongyang vuole revoca parziale delle sanzioni

Cassis riceve Ministro degli esteri tunisino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Egitto : Ministro Esteri Shoukry a Londra per Conferenza internazionale sulla Giordania : Il Cairo, 28 feb 12:37 -, Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, si trova a Londra per partecipare alla Conferenza internazionale per sostenere l'economia..., Cae,

Venerdì - la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov : Venerdì, la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il governo russo – insieme a quello cinese – è uno dei pochi che sostiene ancora il governo Venezuelano di Nicolás Maduro,

Polonia : Ministro Esteri francese - Varsavia gioca ruolo chiave per futuro Europa : Varsavia, 27 feb 11:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri francese Bruno Le Maire ritiene che la Polonia possa giocare un ruolo chiave nell'economia europea. Il ministro, in un'intervista per il quotidiano polacco "Gazeta Prawna", ha detto che intende rafforzare i rapporti tra Francia e Polonia e che le aziende polacche possono prendere ...

Iran - Zarif : dimissioni a sorpresa da Ministro degli Esteri. Rohani le respinge : "Il veleno mortale per la politica estera e' che la politica estera diventi una questione di lotta tra partiti e fazioni". L'intervista ha seguito di pochissime ore l'annuncio shock su Instagram: nel ...

Iran - si dimette a sorpresa il Ministro degli Esteri Zarif : “Mi scuso”. Israele : “Una liberazione” : “Mi scuso per la mia incapacità di continuare a servire e per tutte le carenze durante il mio mandato”. Con un messaggio su Instagram il ministro degli Esteri Iraniano, Mohammad Javad Zarif, che è stato il principale negoziatore dell’accordo sul nucleare del 2015, ha annunciato le sue dimissioni. Rohani non le ha ancora accettate formalmente, ma Israele ha esultato per la scelta di Zarif. “Che liberazione!”, ha detto il ...

Iran - il Ministro degli Esteri Zarif si dimette a sorpresa - su Instagram - : ...il post su Instagram ha rilasciato un'intervista a un quotidiano spiegando che la lotta tra i partiti e le fazioni in Iran è stata «veleno mortale» nella formulazione di una strategia sulla politica ...

Il Ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si è dimesso : Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, il principale negoziatore per l’Iran per l’accordo sul nucleare del 2015, ha inaspettatamente presentato le dimissioni. Le ha annunciate con un post su Instagram (tra i pochi social network a non essere bloccati in

Iran - si dimette il Ministro degli Esteri Zarif : ... Fatf,, per poter così mantenere aperti i canali commerciali e bancari con il resto del mondo nonostante le sanzioni americane. Ma lo schieramento conservatore teme che queste norme possano mettere a ...

Bielorussia : Ministro Esteri - obiettivo Minsk è rafforzare ruolo internazionale del paese : Minsk, 20 feb 11:50 - , Agenzia Nova, - L'obiettivo principale della politica estera della Bielorussia è quello di aumentare l'importanza del paese nei processi decisionali a livello... , Res,

Il Ministro degli Esteri dice di non essere geloso di quello dell’Interno : Enzo Moavero Milanesi dice che è normale che Matteo Salvini sia così esposto e coinvolto nelle scelte di politica estera

Venezuela : vice Ministro Esteri russo - Mosca lavora per soluzione in linea con Costituzione : Mosca, 14 feb 19:03 - , Agenzia Nova, - Mosca sta lavorando con le autorità di Caracas per trovare una soluzione alla crisi politica in Venezuela in conformità con la Costituzione... , Rum,

Venezuela - Ministro Esteri : risponderemo in maniera proporzionata all'aggressione esterna - : Il Venezuela risponderà in modo proporzionato a qualsiasi aggressione esterna, perché pronto a difendere "ogni millimetro del suo territorio". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri Jorge ...

Il Ministro degli Esteri francese : l'incontro di DI Maio con i gilet gialli "una vera provocazione" : ... "fatto, da Di Maio, ndr, come capo, esponente di un movimento politico, entriamo in una logica politica, uno può discutere se opportuno o meno ma siamo, appunto in una logica politica". "Sono ...