' M' illumino di meno' per limitare gli sprechi

Ambiente - domani c’è “M’illumino di meno” : “Tanti eventi anche in Lombardia e Sicilia” : domani c’è M’Illumino di meno la bellissima campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico di Caterpillar nota ed importante trasmissione radiofonica di Radio Due Rai. anche le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE daranno un contributo importante. “M’illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro ...