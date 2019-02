ilnapolista

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Arriva da SKy la conferma che l’attaccante polacco dovrebbe esserci domenica sera per l’attesa sfidala. Oggi a Castelvolturno ha svolto un lavoro differenziato, masolo Ancelotti a decidere chi far scendere in campo.ilik cidomen ica. PePer, il cuicon il Napoli scadrà il 30 giugno 2021, la società azzurra avrebbe giàun rinnovo contrattuale da sottoporgli che prevederebbe non solo un prolungamento della durata dell’accordo, ma anche un adeguamento economico.L'articolocila. Per luiililNapolista.

SSCNapoliNews : Milik ci sarà contro la Juve. Per lui pronto il nuovo contratto - napolista : #Milik ci sarà contro la Juve. Per lui pronto il nuovo contratto #NapoliJuve - ateneodance : RT @SarnaDario: Si parla tanto di Milik e, come spesso accade, ci si divide tra scuole di pensiero estreme: “è un campione! No, è un brocco… -