BUS CONTRO AUTO POLIZIA : AUTISTA ERA AL TELEFONO?/ Milano - esclusa ipotesi malore : AUTObus CONTRO volanti POLIZIA in piazza Cadorna a Milano: AUTISTA usava il telefono alla guida? Accertamenti in corso, cade ipotesi malore.

Olimpia Milano - caso squalifica Nunnally : ipotesi soffiata da parte di un dirigente di un’altra società : Il caso della partita persa a tavolino dall’Olimpia Milano contro Pistoia si tinge di giallo: possibile soffiata da parte di un dirigente di un’altra squadra in merito alla squalifica di Nunnally Quanto accaduto nel penultimo turno di Serie A è stato alquanto imbarazzante, specie per un top club come l’Olimpia Milano, massima rappresentate italian in Eurolega nonchè campione in carica del campionato italiano. Milano ha ...

Pensioni quota 100 - ecco le province che presentano più richieste : L’Aquila prima - Milano settantesima : Se si guarda la cartina della Penisola, che la società Gpf ha costruito sulla base dei dati forniti il 4 febbraio dall’Inps (numero delle domande presentate in ogni provincia per quota 100) salta all’occhio, ad esempio, che le province della Sicilia occupano le primissime posizioni. Quelle del Nord, tra cui Milano e Torino sono in coda nelle richieste (rispettivamente settantesima e 87esima)...

Basket - l’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Gudaitis. A breve attesi i rientri di Tarczewski e Nedovic : L’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Arturs Gudaitis che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il lituano aveva dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto della sfida contro Gran Canaria in Eurolega e gli accertamenti effettuati ieri hanno purtroppo evidenziato un infortunio molto grave, la stagione del centro si è conclusa con anticipo (si parla di sei mesi di ...

VIDEO Gran Canaria-Milano 104-106 - highlights e sintesi : l’Olimpia vince in Eurolega - che battaglia al supplementare : Milano ha sconfitto il Gran Canaria per 106-104 dopo 45 minuti di battaglia, è servito un supplementare all’Olimpia per imporsi in Spagna e conquistare una vittoria fondamentale nell’Eurolega 2019 di basket. I Campioni d’Italia ringraziano i 22 punti di James, i 24 di Micov e lo show personale di Nunnally (22) ma sono in apprensione per l’infortunio di Gudaitis che ha dovuto abbandonare il campo e che mette in difficoltà ...

A Milano c'è la disfida del biglietto. Cosa c’è dietro a 50 centesimi in più : Potrebbe essere una sfida avvincente ma è diventata la madre di tutte le battaglie, tra regione e comune. In gioco c’è il ticket Atm, che la giunta di Beppe Sala vorrebbe portare a 2 euro (oggi costa 1,5 euro). La sfida (tecnica) parte da come misurare i costi di uno o più passaggi sugli efficienti

Conte a Milano smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 - highlights e sintesi della partita. Un poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...

Ultrà ucciso a Milano - l'ultima ipotesi : alla guida dell'auto killer un parente del tifoso sotto inchiesta : La Procura di Milano sta effettuando una serie di verifiche per capire chi il 26 dicembre fosse alla guida della Volvo Station Wagon sequestrata ieri a Napoli, auto che era nella...

**Calcio : scontri Milano - ipotesi Belardinelli investito da due auto** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Daniele Belardinelli, l'ultrà nerazzurro rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso, prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da due auto. Questa l'ipotesi al vaglio degli inquirenti e sulla quale il gip Guido Salvini ha

Tifoso interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...