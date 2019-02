Migranti | Cedu condanna Francia e Grecia per il trattamento dei minori a Calais e al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La Corte europea dei diritti umani hato lae laper il“degradante” di alcuni immigrati e richiedenti asilo minorenni, relativamente a due casi differenti avvenuti nel 2016. La Corte di Strasburgo ha ordinato alladi pagare 15mila euro di risarcimento a un minore afghano, che trascorse circa sei mesi nella ‘giungla’, l’accampamento dinel porto di. La Corte ha anche ordinato alladi risarcire con 4mila euro a testa nove ragazzi, sei dei quali provenienti dalla Siria, che dopo il loro ingresso nel Paese erano stati trattenuti per varie settimane nelle celle di sicurezza al confine o nelle stazioni di polizia.Laper laè relativa aldi un minore afgano 11enne che lo Stato non ha provveduto a proteggere adeguatamente lasciando il minore a vivere, per almeno sei mesi, ...

