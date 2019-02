Micol | l' angelo del Carnevale di Venezia A Vieni da me | ' stavo per morire | pesavo '

Micol - l’angelo guerriero di piazza San Marco : “Un volo dedicato a tutti noi malati” : Micol è una ragazza di 27 anni affetta dal morbo di Crohn: per lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone malate e sensibilizzare la gente sulla sua patologia, è stato il primo angelo guerriero nella storia lunghissima del Carnevale di Venezia. "C'erano almeno ventimila persone con naso all'insù per me e per il mio messaggio, è stata un'emozione fortissima"Continua a leggere