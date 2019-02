Mercato Juve : la novità per la difesa parla argentino : Mercato Juve – La Juventus sta contendendo al Genoa ed all’Inter, oltre che all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, il talentuoso difensore centrale Bruno Amione di proprietà del Belgrano. Amione, classe 2002, è un calciatore di piede mancino dalla grande stazza , che ha già destato nei mesi scorsi l’interesse di molti club sudamericani ed europei e […] More

CalcioMercato Juventus - con Zidane quattro possibili colpi : tra questi Icardi : La dirigenza della Juventus potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. La panchina di Massimiliano Allegri è sicuramente a rischio, soprattutto per il fatto che la Juventus rischia seriamente di essere eliminata dalla Champions League, dopo il due a zero subito contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una partita in cui il club bianconero ha certamente mostrato tutti i suoi limiti dal punto di ...

Mercato Juventus - vertice tra Paratici - Mendes e un top club : i dettagli : Mercato Juventus – Ha 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d’Europa: il Manchester United si è mosso per lui, Barcellona e Real Madrid si sono interessante, ed anche la Juventus lo ha messo nel mirino. Parliamo di Joao Felix, cenrocampista del Benfica, talento del calcio portoghese che i bianconeri vorrebbero portare in […] More

Juventus - Lukaku nella lista di Mercato : c’è l’interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...

CalcioMercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Juventus-De Ligt - intreccio di Mercato col Barcellona. I blaugrana vedono Raiola : JUVENTUS DE Ligt, è intreccio di mercato – Sarà sicuramente uno dei nomi che infiammerà la prossima estate di calciomercato. Matthijs de Ligt, capitano di 19 anni dell’Ajax, tra pochi mesi con ogni probabilità lascerà il club dei lancieri per compiere il definitivo salto di qualità in un top club europeo. Il giovane difensore centrale nonostante la giovane […] L'articolo Juventus-De Ligt, intreccio di mercato col Barcellona. I ...

CalcioMercato Juventus - l'Inter vorrebbe vendere Icardi alla Juve (RUMORS) : Uno dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime ore è quello di Mauro Icardi, fortissimo attaccante argentino dell'Inter. Il giocatore è in rotta con il club nerazzurro, dopo che la dirigenza ha deciso di sottrargli la fascia di capitano. Una scelta certamente non gradita da Icardi, il quale ha sempre pensato di onorare la sua posizione. Alcuni compagni di squadra del centravanti sudamericano, però, non avrebbero gradito determinati ...

Mercato Juventus - già ripagato Cristiano Ronaldo : ecco come - i dettagli : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a far cassa dopo alcune cessioni che consentiranno al club bianconero di ripagare interamente Cristiano Ronaldo. Di fatto, dopo l’ultima cessione ufficiale di Audero alla Sampdoria, affare da 20 milioni di euro, la Juventus incasserà circa 60 milioni dalle ultime cessioni. 18 milioni da Sturaro, 9 milioni da Cerri, […] More

CalcioMercato Juventus - possibile rivoluzione con 4 colpi : tra questi ci sarebbe Bale : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Paratici e Agnelli potrebbero decidere di mettere a segno alcuni grandi colpi per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Gareth Bale, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Real Madrid. Il giocatore gallese avrebbe rotto con lo spogliatoio dei "Blancos", come dimostrano le parole di Courtois, il quale ha sottolineato come sia praticamente ...

Juventus regina del Mercato in uscita : 41 - 2 milioni di plusvalenze in pochi giorni - 132 milioni d’incasso in sei mesi : La Juventus sta dominando da anni il campionato italiano, ma la società bianconera è anche al top per quanto concerne il mercato La Juventus domina. Lo fa in campo, ma anche fuori. Parlando di calciomercato infatti, si può notare come la società bianconera si stia muovendo alla grande, non solo in entrata con il colpo Cristiano Ronaldo, ma anche in uscita. Alcuni dati lasciano infatti a bocca aperta, basti pensare che nelle ultime due ...

CalcioMercato Juventus - Marcelo-Isco : doppio colpo da 100 milioni : Calciomercato Juventus – Marcelo e Isco sono da tempo nel mirino della Juventus: brasiliano e spagnolo rappresentano due possibili rinforzi per la squadra bianconera e i loro nomi tornerebbero buoni sia in caso di conferma di Allegri, sia nel caso in cui il tecnico toscano lasci spazio a Zidane, ad oggi candidato numero uno per […] More

Mercato Juventus - non solo Salah-Dybala : nuovo scambio col Liverpool : Mercato Juventus – Il pensiero primario della Juventus ormai è la sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano, il risultato maturato al termine di una gara dove diversi giocatori della squadra di Allegri hanno reso al di sotto le alternative. Tra questi c’è anche Alex Sandro, […] More

Mercato Juventus - 4 acquisti per la rivoluzione : spazio al nuovo modulo : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare un ruolo da protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Come anticipato in mattinata, la Juventus potrebbe decidere di dire addio ad Allegri per riabbracciare il ritorno di Zidane. Un avvicendamento che potrebbe cambiare totalmente le strategie di Mercato della Juventus. Una nuova Juventus improntata […] More

Mercato Juventus - bianconeri in vantaggio sul brasiliano : superato il Real : Mercato Juventus – Brutte notizie per Eder Militao, almeno secondo i media spagnoli. Stando a Don Balon e come riportato anche da CalcioMercato.it, infatti la notte brava del difensore brasiliano potrebbe costare molto caro all’ex San Paolo. Punito dal porto con l’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida contro il Tondela, il diensore potrebbe […] More