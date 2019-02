Mercantile arenato | prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera VIDEO

Mercantile arenato a Bari : al via le operazioni di svuotamento del carburante : In corso le operazioni programmate per procedere allo svuotamento di carburante dai serbatoi del Mercantile turco Efe Murat, arenatosi a circa 200 metri dal lungomare sud di Bari il 23 febbraio. Sul posto il personale della Guardia Costiera, ed il motopontone, necessario per estrarre il gasolio (circa 30 tonnellate): le operazioni dovrebbero richiedere 4 giorni. In seguito l’armatore presenterà il piano per il recupero del relitto. ...

Mercantile arenato - via il carburante : ANSA, - BARI, 28 FEB - Sono cominciate all'alba, come previsto, le operazioni finalizzate a svuotare il carburante dai serbatoi del Mercantile turco Efe Murat, arenatosi a circa 200 metri dal ...

Mercantile arenato. tre falle in scafo : BARI, 25 FEB - Ci sono tre falle, che non interessano il serbatoio del carburante, nello scafo del Mercantile turco arenato da sabato scorso a meno di 200 metri dalla spiaggia e spinto dalla ...

Bari - il Mercantile arenato continua a inclinarsi e ha una falla : ipotesi 'oleodotto' per scongiurare disastro ambientale : Sopralluogo dei tecnici olandesi: è corsa contro il tempo per evitare la fuoriuscita di 25 tonnellate di carburante. La Procura di Bari apre un'inchiesta per naufragio colposo.

Bari - il Mercantile arenato continua a inclinarsi e ha una falla : ipotesi 'oleodotto' per scongiurare inquinamento : Corsa contro il tempo per evitare la fuoriuscita di 25 tonnellate di carburante. La Procura di Bari avrebbe aperto una inchiesta per naufragio colposo.

Mercantile turco arenato a Bari : equipaggio evacuato - operazioni di rimorchio rimandate : Nonostante il miglioramento della situazione meteo, non è ancora possible spostare la nave Mercantile turca Efe Murat arenatasi a causa del forte vento di grecale davanti alla spiaggia di “Pane e Pomodoro” a Bari. E’ possibile che l’operazione non si svolga neppure domani domani nonostante si preveda un’ulteriore attenuazione del vento. Nel frattempo la Efe Murat ha cominciato a imbarcare acqua da una falla e ieri, ...

Maltempo - Mercantile arenato a Bari : domani le operazioni di rimorchio : “Le operazioni dovrebbero continuare domattina in attesa che passi il cattivo tempo per poter fare il rimorchio della nave in porto“: lo ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco, Antonio Catino, in riferimento alle operazioni di soccorso al mercantile turco arenatosi stamattina a Bari. “La nave – prosegue Catino – si raggiunge andando a piedi dal mare e poi attraverso la biscaggina. L’operazione ...

Maltempo - Mercantile turco arenato sul litorale di Bari : la Efe Murat di Istanbul, nave mercantile turca, spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo finendo anch'esso per incagliarsi. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare ...

