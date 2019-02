Medici | i 40 neolaureati italiani alla selezione per un posto in Germania | “Là ti formi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un foglio A4 attaccato al muro con la scritta “” e una freccia rossa che indica di proseguire a destra. Un passaggio pedonale tra i condomini, porta a vetri che si apre automaticamente e una fila diche sognano di andare a fare i dottori in. Alle nove e trenta di martedì mattina in via Cristoforo Colombo 118, a Roma, inizia la seconda giornata di selezioni per otto posti nella clinica cattolica di Hagen, cittadina tedesca di quasi 200mila abitanti, a un’ora da Düsseldorf. Quarantainna da tutta Italia, isole comprese. C’è chi arriva con il trolley, chi con la classica ansia da esame, chi sorride perché come va, va. Pochissimi sanno già qualche parola di tedesco, tutti gli altri zero. C’è chi addirittura non è mai stato in, neanche da turista. Nessuno comunque sa a quali domande dovrà rispondere.“È da luglio che praticamente ...

