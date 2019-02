blogo

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Settimo doppio appuntamento perquesta sera, giovedì 28, su SkyUno dalle 21.15 con la messa in onda della tredicesima e quattordicesima puntata dell'ottava stagione, che seguiremo con i nostri aggiornamenti su TvBlog. Sono rimasti in 12 a contendersi il titolo di nonod', che conquisterà anche 100.000 euro e la pubblicazione di un libro di ricette edito da Baldini & Castoldi. A decidere sono come sempre i giudici Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.8,puntata 28La strategia diventa l'ingrediente fondamentale arrivati ormai a metà percorso. Sotto la Mystery Box i concorrenti trovano un piatto con sopra il volto di un avversario e possono decidere se aiutarlo o metterlo in difficoltà in un susseguirsi di colpi a sorpresa. Come sempre, il ...

Varych4 : #MasterChef Italia 8, anticipazioni puntate 28 febbraio 2019 - tvblogit : MasterChef Italia 8, anticipazioni puntate 28 febbraio 2019 - SerieTvserie : MasterChef Italia 8, anticipazioni puntate 28 febbraio 2019 -