Massimiliano allegri ha disattivato tutti i profili social 

Juventus - Massimiliano allegri sparito dai social : ROMA - Massimiliano Allegri è sparito dai social. La sua pagina Instagram recita laconicamente 'spiacenti questa pagina non è più disponibile'. Il profilo Twitter dal quale dava la linea dopo ogni ...

Juventus - Massimiliano allegri chiude i profili social : troppi attacchi dopo l’Atletico? : Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social in una delle settimane più calde della sua permanenza juventina Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social. Il motivo è probabilmente da addebitare alle critiche ed agli insulti subiti dopo la sconfitta della sua squadra sul campo dell’Atletico Madrid per 2-0, con conseguente rischio eliminazione dalla Champions League. ...

Juventus - Massimiliano Allegri? "Addio a fine anno in ogni caso" - Galeone svela il suo piano : Il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus ha una data di scadenza ormai certa, confermata dal mentore dell'allenatore bianconero, Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Napoli, Pescara e Udinese ha svelato a Radio Kiss Kiss quale sarà il prossimo passo più importante per Allegri una volta finita

Massimiliano allegri su Diego Simeone : "Ognuno si comporta come è" : L'avvocato Agnelli, se fosse ancora vivo, sarebbe molto orgoglioso di Massimiliano Allegri. Non solo per gli ottimi risultati (almeno in campionato), ma anche per il modo in cui gestisce le conferenze stampa e i dopo-partita. O per come riesce a dire certe cose senza dirle esplicitamente. Con quel t

Sassuolo Juventus - la conferenza di Massimiliano allegri in diretta LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Domani è possibile vedere in campo Khedira? Anche lì dipende se gioca Bernardeschi o Dybala: se gioca Bernardeschi gioca lui, altrimenti gioca ...

Ambra Angiolini e Massimiliano allegri : forse in arrivo un bebè : Ambra Angiolini è incinta? A riportare l'indiscrezione è il settimanale "Chi" in edicola questa settimana che dopo aver ripercorso la love story tra Ambra, 41...

Juventus distrutta a Bergamo - Massimiliano allegri : “serata da ricordare” : Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua in merito alla sconfitta di ieri contro l’Atalanta, da un punto di vista molto particolare “Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti“. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così su Twitter, la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, costata ai bianconeri l’eliminazione dalla Coppa Italia ...

Ambra Angiolini e Massimiliano allegri : forse in arrivo un bebè : Ambra Angiolini è incinta? A riportare l'indiscrezione è il settimanale "Chi" in edicola questa settimana che dopo aver ripercorso la love story tra Ambra, 41...

Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? l’indiscrezione : I due sono solidamente insieme, in un amore che dura da due anni e che a lei “non interessa che venga capito” perché è più forte del gossip, il matrimonio si farà a giugno e intanto si convive in una bolla d’amore: manca solo un figlio a coronare la storia perfetta di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. E stando alle ultime news, sembra che Ambra Angiolini sia incinta e che non manchi neanche tanto all’arrivo della ...

Ambra Angiolini forse incinta di Massimiliano allegri secondo il settimanale di Signorini : Sembra proprio che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri facciano sul serio. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha infatti fatto delle rivelazioni davvero inaspettate. Ambra aspetterebbe addirittura un figlio dall’allenatore della Juventus. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: forse bebè in arrivo secondo Chi, Ambra Angiolini e Max Allegri hanno preso casa insieme a Milano. Fino ad ora lei ha vissuto a Brescia, ma avrebbe ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la conferenza di Massimiliano allegri LIVE : LIVE 12:12 11 gen Ci sarà una diversa gestione di Ronaldo in questa seconda parte? Per ora non è mai andato in Nazionale, le sei partite che si è risparmiato con il Portogallo le ha poi recuperate in ...

Ambra Angiolini e Massimiliano allegri sposi in segreto? Spuntano le fedi al dito : Gli Italiani hanno sete di matrimoni, forse perché ci si sposa sempre meno e quindi le speranze vengono riposte in chi ha i mezzi materiali per poter affrontare un passo simile. Così si potrebbe spiegare l’ossessione che gravita intorno alle nozze tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, per esempio, ma anche a quelle tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A riaccendere la scintilla del gossip è il settimanale Diva e donna che, ...

Ambra Angiolini e Massimiliano allegri - spuntano le fedi al dito : già sposati? : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sarebbero già sposati. Questo è quanto ipotizza Diva e Donna dopo che i due sono stati paparazzati con le fedi al dito. Voci di un matrimonio imminente, previsto per giugno, sono già circolate da tempo, ma sembra che i due innamorati abbiano voluto anticipare le tappe e scambiarsi il fatidico sì in forma privata. L’amore tra Ambra e Allegri va dunque a gonfie vele. La coppia è tornata in Italia ...

VIDEO Massimiliano allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...