Massimiliano Allegri ha cancellato tutti i suoi profili social

Massimiliano Allegri : chiusi gli account Instagram e Twitter - Sky TG24 - : Da questa mattina risultano chiusi gli account Twitter e Instagram dell'allenatore della Juventus. Improbabile che si tratti di un attacco hacker. L'ultimo messaggio risaliva a dopo la sconfitta ...

Juventus - Massimiliano Allegri chiude i profili social : troppi attacchi dopo l’Atletico? : Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social in una delle settimane più calde della sua permanenza juventina Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social. Il motivo è probabilmente da addebitare alle critiche ed agli insulti subiti dopo la sconfitta della sua squadra sul campo dell’Atletico Madrid per 2-0, con conseguente rischio eliminazione dalla Champions League. ...

Juventus - Massimiliano Allegri? "Addio a fine anno in ogni caso" - Galeone svela il suo piano : Il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus ha una data di scadenza ormai certa, confermata dal mentore dell'allenatore bianconero, Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Napoli, Pescara e Udinese ha svelato a Radio Kiss Kiss quale sarà il prossimo passo più importante per Allegri una volta finita

Massimiliano Allegri su Diego Simeone : "Ognuno si comporta come è" : L'avvocato Agnelli, se fosse ancora vivo, sarebbe molto orgoglioso di Massimiliano Allegri. Non solo per gli ottimi risultati (almeno in campionato), ma anche per il modo in cui gestisce le conferenze stampa e i dopo-partita. O per come riesce a dire certe cose senza dirle esplicitamente. Con quel t

Sassuolo Juventus - la conferenza di Massimiliano Allegri in diretta LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Domani è possibile vedere in campo Khedira? Anche lì dipende se gioca Bernardeschi o Dybala: se gioca Bernardeschi gioca lui, altrimenti gioca ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : forse in arrivo un bebè : Ambra Angiolini è incinta? A riportare l'indiscrezione è il settimanale "Chi" in edicola questa settimana che dopo aver ripercorso la love story tra Ambra, 41...

Juventus distrutta a Bergamo - Massimiliano Allegri : “serata da ricordare” : Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua in merito alla sconfitta di ieri contro l’Atalanta, da un punto di vista molto particolare “Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti“. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così su Twitter, la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, costata ai bianconeri l’eliminazione dalla Coppa Italia ...

Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? l’indiscrezione : I due sono solidamente insieme, in un amore che dura da due anni e che a lei “non interessa che venga capito” perché è più forte del gossip, il matrimonio si farà a giugno e intanto si convive in una bolla d’amore: manca solo un figlio a coronare la storia perfetta di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. E stando alle ultime news, sembra che Ambra Angiolini sia incinta e che non manchi neanche tanto all’arrivo della ...

