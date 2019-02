Mario Martone ospite al Palladium mercoledì 6 marzo presenta “Capri- Revolution”

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019)alle ore 20,30 il Teatroospita per la rassegna “Incontri col cinema” la visione di Capri-Revolution (2018), ultimo film dito in concorso alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e in corsa con ben 13 candidature ai David di Donatello 2019., tra i più acclamati Maestri del nuovo cinema italiano (Noi credevamo, Il giovane favoloso), introdurrà la visione del film con Vito Zagarrio (Università Roma Tre) e Ippolita Di Majo, con cui ha scritto a quattro mani la sceneggiatura edita da La nave di Teseo (Capri-revolution, Collana Oceani, 2018, pp. 192, € 19,00). Sarà presente all’incontro anche Bruno Roberti, autore del recente volume A distanza ravvicinata. L’arte di(Pellegrini editore, 2018).Il film prende spunto dall’esperienza della comune che il pittore Karl Diefenbach creò a Capri tra il 1900 e il 1913, ...

