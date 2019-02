Maltempo Liguria | “Bene i 330 milioni del Governo | ma danni per mezzo miliardo”

Maltempo Liguria : aperta strada di cantiere sulla SP Santa Margherita-Portofino : Proseguono i lavori al cantiere della strada 227 di collegamento tra Santa Margherita e Portofino, distrutta dalla mareggiata dello scorso ottobre. Questa mattina e’ stata aperta la strada di cantiere, che restera’ ancora interdetta al traffico privato, ma consentira’ ai mezzi di lavoro – ed eventualmente a quelli per il soccorso – di transitare dalla strada principale, senza servizi sostitutivi via mare o a ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 2 - 7 milioni per il ripristino della viabilità : La giunta regionale della Liguria ha stanziato oggi 2,7 milioni di euro per 27 interventi sulla viabilità di tutta la Regione danneggiata dagli eventi alluvionali che si sono succeduti dal 2014 al 2017. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle infrastrutture e alla difesa del suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina e saranno utilizzate per il ripristino della viabilità da esondazioni e movimenti franosi ...

Maltempo Liguria : “I fondi per Savona sanano le ferite dei territori” : “Grazie ai fondi stanziati oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, sara’ possibile effettuare interventi sulla viabilita’ nella provincia di Savona per un ammontare complessivo di oltre 850 mila euro che andranno a sanare ferite presenti sul territorio a seguito degli eventi alluvionali passati”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura ...

Maltempo Liguria : ripartiti gli 8 milioni per la difesa della costa colpita : ripartiti oggi, con decreto del commissario per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, gli 8 milioni di euro stanziati nella legge di stabilità del Governo per le opere di difesa a mare che sono state gravemente danneggiate o divelte dalla violenta mareggiata che ha colpito la Liguria nell’ottobre scorso. Lo rende noto la regione Liguria. Sono trenta gli interventi previsti in tutta la Liguria e ritenuti prioritari per la ...

Maltempo Liguria : dopo il freddo arriva la neve - nuovo colpo per verdure e ortaggi : In Liguria dopo il freddo è arrivata la neve a colpire soprattutto le zone dell’entroterra, dove le perdite di verdure e ortaggi vanno a sommarsi a quelle di inizio anno: lo rileva Coldiretti Liguria. L’inizio del 2019 caratterizzato da Maltempo fa sentire le gravi conseguenze della diminuzione di prodotto Made in Italy anche sul carrello della spesa degli italiani. Nei campi della Liguria è corsa contro il tempo per raccogliere le ...

Maltempo Liguria : chiusa per gelicidio la statale col di Nava : La statale 28 del Col di Nava, nel territorio comunale di Pornassio, nell’entroterra di Imperia, e’ stata chiusa dai vigili del fuoco, in serata (dal chilometro 97+500 al 98+100) per gelicidio. A preoccupare, in particolare, e’ la presenza di numerosi rami, spezzati dal peso della neve, tenuti in piedi dal ghiaccio che fa da collante, ma che rischiano di abbattersi sui mezzi in transito. La chiusura e’ avvenuta a circa ...

Allerta - vento pioggia e neve : continua il Maltempo sulla Liguria

Maltempo in Liguria : grandinata sull’A12 - maxi tamponamento vicino Rapallo : Una forte grandinata si è registrata questa mattina nel Levante ligure: il fenomeno ha provocato un tamponamento a catena in A12, tra Rapallo e Chiavari, che ha coinvolto un tir e 7 vetture. Non si registrano feriti gravi ma l’incidente sta causando code e rallentamenti in direzione di Livorno. L'articolo Maltempo in Liguria: grandinata sull’A12, maxi tamponamento vicino Rapallo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti nell’Imperiese : Una forte ondata di Maltempo si è abbattuta sulla costa ligure di ponente: una ventina, da ieri sera, le chiamate giunte ai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia. Particolarmente colpita la zona di Sanremo. In località Madonna della Guardia si è registrato un crollo che ha comportato la chiusura della strada. Un’altra frana ha interessato la strada che da Bussana porta a Beusi, provocandone la ...

Maltempo Liguria : chiuso un tratto della A26 per ghiaccio : Giornata di disagi per le forti piogge e il vento che stanno soffiando da questa mattina su Genova. Il terminal portuale Vte è chiuso, almeno fino alle 18, proprio per le raffiche che metterebbero a rischio le operazioni di carico e scarico dei container. In A26 Voltri-Gravellona Toce è chiusa la diramazione A26-A7 Predosa-Bettole per ghiaccio in entrambe le direzioni. In citta’, invece, sono gia’ una cinquantina gli interventi dei ...

Maltempo - allerta neve cessata in Liguria : imbiancato solo l’entroterra : Si è chiusa alle 18 senza particolari criticità la seconda allerta nivologica in Liguria nel giro di pochi giorni. imbiancato l’entroterra, dove i fiocchi sono scesi soprattutto sul centro levante ligure, formando uno strato tra 18 e i 20 cm. “Non ci sono stati rovesci costanti, questo ha impedito fenomeni di picco – spiega Arpal – In costa invece si è trattato di ‘neve bagnata’, quindi non in grado di ...

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Maltempo Liguria : bus soppressi a Santuario Guardia per il ghiaccio : Vento e freddo in Liguria hanno creato disagi al trasporto pubblico a Genova a seguito della temporanea chiusura del Terminal Psa di Voltri. Si sono verificati lunghi rallentamenti a seguito dei quali le corse delle linee dei gruppi A (Voltri – Varazze) e C (Voltri – Valle Stura) hanno subito forti ritardi si legge in una nota di Atp. Per quanto riguarda invece la transitabilità delle strade oggi i servizi sono stati regolari ovunque ...