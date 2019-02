Maltempo Emilia Romagna | 51 milioni per interventi urgenti per la messa in sicurezza del

Maltempo Emilia Romagna : 1 milioni e 600 mila euro di risarcimenti per maltempo : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese Emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono ...

Maltempo Emilia Romagna : “Commissione scientifica per l’esondazione del Reno” : Una commissione scientifica che abbia il compito di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume Reno, che ha provocato l’esondanzione nella Bassa Bolognese tra il 2 e il 3 febbraio scorsi. A chiederla è il consigliere regionale del gruppo misto Gianluca Sassi. I tecnici e gli uffici regionali avevano rilevato “la necessità – spiega Sassi – di ricostruire un tratto dell’argine per la ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un evento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...

Maltempo Emilia Romagna : firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal Maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Quella definitiva verrà completata ...

Maltempo Emilia Romagna : danni per 22 milioni di euro dopo l’esondazione del Reno : Ammontano, in prima battuta, a oltre 22 milioni di euro i danni causati dal Maltempo in Emilia-Romagna nell’ultimo fine settimana. Si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso, inserite nella richiesta di stato d’emergenza nazionale che verrà inviata domattina al Governo, sottoscritta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Lo comunica, in una ...

Maltempo Emilia Romagna : “Domenica il fiume Panaro è salito di 4 metri - 30mm di pioggia” : Il fiume Panaro, nel modenese, nel fine settimana si era alzato più di quattro metri in 24 ore. A evidenziarlo è il Consorzio della bonifica Burana, che opera difendendo dagli allagamenti i territori di pianura in Emilia-Romagna, racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Sabato il livello del fiume era di 7,80 metri sul livello del mare, domenica ha raggiunto i 12,11 metri, per poi abbassarsi lunedì e arrivando agli ...

Maltempo Emilia Romagna - Bernini : “Con i danni al fiume Reno stop al pagamento tributi” : Le organizzazioni agricole rendono conto, in queste ore, dei danni ingenti causati dall’esondazione del fiume Reno. Stime che parlano di danni per svariati milioni di euro e alle quali si aggiunge il grido accorato al Governo affinché vengano predisposte misure per il risarcimento dei danni e per la sospensione del pagamento di Imu e contributi. Il Governo non abbandoni i coraggiosi imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna che, ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Maltempo - terminata la fase di emergenza in Emilia-Romagna : inizia la conta dei danni : “Un grazie a tutti coloro che hanno prestato soccorso e che sono tuttora al lavoro per gli interventi di emergenza e per riportare la situazione a un minimo di normalità. Insieme alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alle Polizie locali e a tutto il sistema di Protezione civile, moltiplicheremo gli sforzi, oltre a quello che si sta facendo: su questo siamo vicino alle sindache e ai sindaci dei Comuni ...

Emilia Romagna flagellata dal Maltempo. Il Reno allaga campagne e abitazioni : Difficile la conta dei danni nel piccolo paese di Argelato, interamente sommerso dal fiume. Il governatore Bonaccini chiederà lo stato d'emergenza

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “La piena si poteva prevedere” : L’ultima piena del Reno “è solo un campanello d’allarme”, “dobbiamo smetterla di parlare di eventi imprevedibili ed eccezionali, le piene non sono terremoti e gli eventi meteo saranno sempre più estremi per il cambiamento climatico. Serve un adeguamento delle infrastrutture, altrimenti situazioni come questa delle ultime ore saranno la quotidianità”. Lo dice all’ANSA Demetrio Egidi, ex capo della ...

Maltempo - Emilia-Romagna : “La piena del Reno scesa sotto livelli d’allarme” : Grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo, sta scendendo sotto i livelli di allarme, anche se con un deflusso molto lento, la piena del Reno, nel bolognese, dove ieri la rottura della breccia del fiume ha provocato la fuoriuscita dell’acqua nel comune di Castel Maggiore e in quello di Argelato. Esondazione che, tra le ultime ore della notte e le prime ore del mattino, ha interessato anche parti dei comuni di Castello d’Argile e San ...