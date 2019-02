Maltempo Catania | auto inghiottita da mareggiata | proseguono le ricerche del 22enne

Maltempo Catania : riprese le ricerche del 22enne disperso nel mare di Acireale : Questa mattina sono riprese le ricerche del terzo disperso nel mare di Acireale: si tratta di Enrico Cordella, 22 anni, inghiottito due giorni fa da una mareggiata insieme a due amici. Il primo corpo recuperato ieri mattina, è stato quello di Lorenzo D’Agata, 27 anni; il secondo quello di Margherita Quattrocchi, 21 anni (entrambi a circa un miglio e mezzo da Santa Maria la Scala). Recuperata, all’imboccatura del porticciolo, la Fiat ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Maltempo - tre morti a Catania - 26 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 26 febbraio 2019: Tav, scontro Tria-M5s. Sardegna al Centrodestra, Di Maio nel caos. Tre vittime del maltempo a Catania.

Maltempo Catania trovati i 2 corpi dei 3 dispersi trascinati in mare da un'onda : I ragazzi si trovavano a bordo di una Panda parcheggiata in un porticciolo di Acireale quando un onda anomala ha spezzato in due il molo e inghiottito anche l'auto. Si cerca la terza vittima

Maltempo Catania - dispersi tre giovani : “La loro auto travolta da un’onda” : Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre giovani sarebbero stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : buche sulla carreggiata - chiusura parziale dell’A18 Messina-Catania : A seguito degli intensi fenomeni meteorologici avversi delle ultime ore, il Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi in Prefettura nella mattinata odierna, ha disposto l’interdizione del transito veicolare leggero sulla A18, nel tratto ricompreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina. La misura si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania – Messina, nel ...

Maltempo Catania : visita del ministro della Difesa al 62mo reggimento Fanteria “Sicilia” : visita lampo del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al 62esimo reggimento Fanteria “Sicilia” di stanza a Catania. Il ministro, accolta dal comandante del reggimento, colonnello Aurelio Costa, è arrivata poco dopo le 11 alla caserma Sommaruga, dopo aver lasciato l’aeroporto di Comiso, dove aveva presieduto alla cerimonia di passaggio del sedime dell’aeroporto alla Regione siciliana e, in concessione, al comune di ...

Maltempo - emergenza freddo : in campo anche il Comune di Catania : Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale. In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima ...

Terremoto e Maltempo - Enpa a Catania contro sisma e gelo : i volontari assistono 178 animali : Sono 178 gli animali assistiti dall’Enpa nelle zone del Catanese colpite prima dal Terremoto, poi dalla forte ondata di maltempo. L’intervento dei volontari è iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguirà fino a quando l’emergenza non sarà superata. Ad essere colpiti non sono soltanto i cani di proprietà – per 23 di loro i volontari hanno dovuto trovare uno stallo – ma, anche e soprattutto, i ...

Maltempo - emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convocazione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo : neve e disagi in provincia di Catania - anche nei comuni colpiti dal terremoto : Sono diversi in comuni etnei che stamane si sono ‘svegliati’ ammantati dal bianco della neve. L’ondata di freddo, infatti, che da qualche giorno sta investendo anche la Sicilia, in queste ore non molla ancora la presa. In provincia di Catania, in particolare, è anche emergenza. Dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di ...

Maltempo Catania : neve a Mascali - vietata la circolazione stradale : “Viste le attuali condizioni meteo che hanno e che stanno tutt’ora, causando nevicate anche nella parte collinare e montana del territorio“, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha “disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore, fino al termine dell’emergenza neve, anche al fine di agevolare la circolazione di mezzi di soccorso e di servizio“. Si conferma anche la “limitazione della ...

Maltempo Sicilia : nevicate in atto - sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del Maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ...

Maltempo Sicilia : Caritas Catania distribuisce coperte ed indumenti : E’ cominciata nei giorni scorsi a Catania, in vista dell’emergenza freddo, la distribuzione di coperte e indumenti ai senzatetto della citta’ da parte dei volontari dell’Unita’ di Strada della Caritas Diocesana, che sono partiti dall’Help Center per raggiungere tutte le aree dove solitamente stazionano i soggetti piu’ fragili. Le coperte sono state donate da numerosi benefattori, tra cui tantissime ...