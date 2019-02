Male General Electric sul mercato azionario di New York

Stefano Cucchi - il generale Tomasone : “Fu arresto norMale. Sapevo in anticipo i risultati dell’autopsia? Non mi ricordo” : Per me quello di Cucchi era un arresto normale, come ne avvengono tanti”. È in questo modo che si è espresso il generale dei Carabinieri, Vittorio Tomasone, ascoltato come testimone al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga. Durante la sua deposizione l’allora comandante provinciale di Roma dei Carabinieri ...