Maglia choc ‘Auschwitzland’ | condanna a 9mila euro

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un decreto penale dida novemiladi multa per la maglietta Auschwitzland, indossata dalla militante Selene Ticchi D'Urso il 28 ottobre 2018 a Predappio (Forli'), durante la manifestazione dei nostalgici della marcia su Roma. Lo conferma l'Anpi, a cui il decreto del tribunale (quattro mesi commutati in novemila) e' stato notificato, in quanto persona offesa.

