Mafia | morta ' mamma Augusta' | battagliera madre dell' agente Agostino

Sergio Mattarella : età - altezza - peso del presidente della Repubblica. La moglie morta - i figli e il fratello Piersanti ucciso dalla Mafia : Sergio Mattarella è stato eletto presidente dalla Repubblica sabato 31 gennaio del 2015 al quarto scrutinio con 665 voti. Ex giudice della Corte Costituzionale ed ex dirigente e ministro della Democrazia Cristiana che partecipò anche alla scrittura del manifesto del Partito Democratico, salvo dimissioni o impeachment, resterà in carica fino al 2022. L’elezione di Mattarella è arrivata dopo le dimissione di Giorgio Napolitano. Il Capo dello ...