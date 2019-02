Mafia | giudici | “Società responsabile della security al palazzo di giustizia di Milano

Roma - per i giudici è colpevole : ad Alemanno sei anni di carcere per Mafia Capitale : Per il suo ruolo apicale in quanto sindaco, sarebbe stato il 'politico di riferimento' all'interno dell'amministrazione comunale capitolina dell'organizzazione Mafia Capitale capeggiata da Massimo Carminati. Si sarebbe fatto corrompere e avrebbe ricevuto molto denaro, in cambio di precisi 'favori': pilotare nomine e appalti, specie nella municipalizzata Ama. Non più accuse pesantissime, ma certezze quelle dei giudici della Seconda sezione penale ...