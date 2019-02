L'uscita di Samurai Shodown è prevista per quest'estate prima del torneo Evo 2019 : Il nuovo capito della serie di Samurai Shodown dovrebbe uscire prima del 2 agosto, come riporta VG247.com.Al momento Samurai Shodown di SNK è senza una data di lancio, ma considerando che fa parte della line-up EVO 2019, possiamo farci un'idea su quando arriverà il gioco.Come segnalato da Event Hubs, il titolo è stato annunciato durante la presentazione di EVO 2019 come uno dei nove titoli principali per l'evento di Las Vegas.Leggi altro...