L' unilateralismo alimenta il terrorismo Conte davanti ai Servizi conferma europeismo ed

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La relazione annuale sull'attività dei nostridi sicurezza illustrata questa mattina, dal direttore del DIS, generale Gennaro Vecchione, presenti i Direttori dell'AISE, generale Luciano Carta e quello dell'AISI, generale Mario Parente, dipinge il quadro di un mondo che si è fatto pesantemente aggressivo, con una forte spinta all'uniliteralismo degli interessi dei singoli Stati e di fragile tenuta degli assetti tradizionali , in particolare del softpower della Ue.Assetti tradizionali che invece il Presidente Giuseppenel suo intervento ha rivendicato essere la bussola del suo governo. Ha detto infatti il presidente del Consiglio, che è il responsabile dell'intelligence e ha la delega per i: "Questo governo non intende mettere in discussione le scelte di fondo di politica internazionale, quella europea e atlantica, prese a partire dal secondo ...