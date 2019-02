Luigi Di Maio | “Mi sono stufato di perdere | per questo cambiamo il M5S”

Luigi di Maio : "Sosteniamo l'autonomia - non lo spacca-Italia" : La rivoluzione del Movimento 5 Stelle ha acceso un capannello di polemiche intestine tra gli esponenti pentastellati. intervistato da La Repubblica Luigi di Maio prova ad unire le anime divergenti in quota M5S "Il Movimento decide se cambiare Movimento". Promette di rafforzare il potere decisionale della base in modo che "gli iscritti decidano sempre più su tutto ciò che è fuori dai punti del contratto". Nel contratto ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio : Luigi Di Maio viene bocciato completamente dagli italiani come dimostra il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . In diretta da Serena Bortone Masia mostra una delle domande poste agli ...

Agorà - Elisabetta Gualmini contro Luigi Di Maio : "Parla di boom economico. Ma non vede la gente preoccupata?" : "Siamo dentro un Truman show: Luigi DiMaio ci parla di boom economico, di misure distributive che creeranno crescita, aboliremo la povertà, quando chiunque, anche il panettiere, si dice preoccupatissimo. Siamo in recessione tecnica che probabilmente diventerà reale". Elisabetta Gualmini del Pd, ospi

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Luigi Di Maio : staff e collaboratori - quanto guadagnano in totale : Luigi Di Maio: staff e collaboratori, quanto guadagnano in totale quanto guadagna tutto lo staff di Di Maio La battaglia a chi spende di più per la propria comunicazione con i fondi ministeriali e della presidenza del consiglio, continua. A combatterla: Luigi di Maio, leader 5 Stelle e Matteo Salvini vicepremier e Ministro dell’Interno. La popolarità di Luigi di Maio sul web è in calo La popolarità online di Luigi Di Maio è in calo del 49% ...

Giulia Sarti - Luigi Di Maio : "Le sue dimissioni un atto doveroso. Ora espulsione" : Un altro inciampo venuto alla luce proprio in uno dei momenti di massima difficoltà politica del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio deve essersi imbestialito non poco, al disvelamento da parte de Le Iene della vicenda Sarti. E oggi, nel commentarla, non ha voluto lasciare adito ad alcun dubbio riguar

Luigi Di Maio - la bomba di Dagospia sul messaggio a Casalino : 'Avvisa Conte - voglio far fuori Tria' : Secondo un retroscena svelato da Dagospia, a poche ore dal tracollo del M5s alle elezioni regionali in Sardegna, il ministro dell'Economia ha rischiato le dimissioni forzate, dopo aver scatenato l'...

Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Vi hanno già mollato' : La gelata sull'economia che scatena il popolo delle partite Iva si va ad aggiungere al rinvio dell'autonomia. Insomma, rischia di trascinare la Lega nella profezia di Umberto Bossi: 'Se si prendono ...

Luigi Di Maio ha detto che l’espulsione di Giulia Sarti dal Movimento 5 Stelle sarebbe «doverosa» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che l’espulsione della deputata Giulia Sarti dal partito sarebbe «doverosa». Martedì Sarti si era dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si era autosospesa dal partito

Luigi Di Maio - un altro suicidio : "Il peso è due terzi M5s e un terzo Lega". Qui si scatena il disastro : Come suicidarsi cercando di rafforzarsi. Luigi Di Maio potrebbe tenere lezioni nelle università di mezzo mondo sul tema. Ultimo esempio: l'uscita che voleva essere "distensiva" e che invece rischia di trasformarsi in un nuovo boomerang. Nel governo, ha spiegato il vicepremier grillino a margine di u

Luigi Di Maio - il retroscena. Giovanni Tria furioso : 'Avete bloccato il Paese' - 'Di Tav parliamo noi - non tu' : ... 'Giorni fa ho cenato in una casa milanese con imprenditori di ConfindusTria, Confapi, Confcommercio', racconta il ministro dell'Economia secondo quanto riporta in un retroscena la Repubblica , '...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : 'Ora basta propaganda'. La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per il Nord. E su cui il Carroccio, nonostante ...