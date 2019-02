L' Ue boccia l' economia Italiana | Conte la difende

boccia : a economia servono misure shock : 9.41 Boccia:a economia servono misure shock Un "piano shock" per far ripartire l'economia.Boccia,presidente della Confindustria,propone di aprire subito i cantieri delle opere già finanziate. "Il che spiega in un'intervista a Repubblica non avrebbe alcun impatto sul deficit ...

Conte : "Governo non cadrà". boccia : "Serve piano shock per economia" - : Il presidente di Confindustria, invece, si dice preoccupato per lo stato dell'economia e sottolinea: "La ripresa non c'è"

boccia : a economia servono misure shock : 9.41 Un "piano shock" per far ripartire l'economia.Boccia,presidente della Confindustria,propone di aprire subito i cantieri delle opere già finanziate. "Il che - spiega in un'intervista a Repubblica - non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico e creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro". Per Boccia "siamo di fronte a un oggettivo ed evidente rallentamento dell'economia - globale, europea, tedesca - e i dati di dicembre e ...

boccia - economia è priorità anche per Ue : 14.42 "Occorre una stagione riformista europea perchè questo rallentamento dell'economia globale riguarda tutta l'Europa e in particolare Italia e Germania.Questo ci obbliga a reagire". Così il presidente di Confindustria, Boccia. Sul percorso d'autonomia chiesto da alcune regioni:"Deve essere un'occasione utile per il Paese per non incrementare divari".Sull'ipotesi manovra bis:"Utilizzare le risorse già stanziate". La Tav,dice,attiverebbe 50 ...