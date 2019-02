L' oroscopo di domani 1 marzo | Ariete ribelle | Bilancia in ripresa

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un nuovo mese si apre alla perfezione con le previsioni astrali di venerdì, che puntano un riflettore sul lavoro e sui sentimenti di tutti i segni zodiacali.sarà un mese ricco di sorprese per, Toro,e Scorpione. Favorevoli i transiti planetari anche per Pesci, Sagittario e Acquario, che potranno mettere in pratica le loro idee, con fervore e spirito pratico. Di seguito l'di venerdì.Previsioni astrali dall'alla Vergine: lo spirito di ribellione innato in voi amici dell', vi fa reagire in modo brusco nei confronti dell'amore, potenziato anche dalla quadratura di Urano con l'astro lunare. Ascoltate maggiormente un consiglio altrui, prima di prendere decisioni mosse da istinti momentanei, sia nel lavoro che nell'amore.Toro: è giunto il momento di cambiare, di esprimere la vostra in campo lavorativo, con libertà e creatività. Anche in ...

LeStellediEG : Gemelli: Ci penserò domani! #gemelli #micro #oroscopo #microoroscopo #microroscopo #astrologia #stelleegomitoli - OcchioSalerno : Oroscopo Paolo Fox per domani 28 febbraio: le previsioni segno per segno - zazoomblog : Oroscopo di domani 1 marzo: alla grande il primo del mese ai leonini gemellini in affanno - #Oroscopo #domani… -